Росія завдала ударів по Харкову: з-під завалів дістали жінку

Росія завдала ударів по Харкову: з-під завалів дістали жінку
Росія завдала ударів по Харкову.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

“У Харкові лунають вибухи. Поки відомо про удар по Індустріальному району. Інформація про постраждалих та руйнуваннях уточнюється”, – написав мер міста.

Станом на 14:31 відомо, що удари припали на промисловий обʼєкт. За даними мера міста, обійшлося без пожежі, але з руйнуваннями. З під завалів врятували жінку – попередньо не постраждала, але лікарі все одно її оглянуть.

Нагадаємо, протягом доби рф била по девʼяти областях України. Ворог атакував Київську, Чернігівську, Сумську, Луганську, Дніпропетровську, Харківську, Херсонську, Донецьку, Запорізьку області.

Фото ілюстративне.

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Теги: Росія, Україна, війна, Харків
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