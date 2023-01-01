На Волині матері загиблого 23-річного Героя вручили ще одну нагороду сина

На Волині матері загиблого 23-річного Героя вручили ще одну нагороду сина
23-річного Героя Вадима Дудка із селища Дубище Рожищенської громади Луцького району посмертно нагородили медаллю «За військову службу Україні».

Відзнаку вручили матері Героя, - повідомляє Наш Край Медіа.

Нагороду Вадиму Вiкторовичу присвоїли Указом Президента України від 13 жовтня 2022 року, вiдповiдно документу за особисту мужність і відвагу, самовіддані дії, виявлені у захисті державних інтересів України, за зразкове виконання військового обов'язку. Гідний приклад мужності і відваги.

Це не перша посмертна народа Героя. Раніше його мамі вручили його орден «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

Нагадаємо, Вадим Дудко загинув 7 вересня 2022 року поблизу населеного пункту Максимівка, що на Харківщині. Він був командиром розвідувального відділення десантно-штурмового батальйону. Його сміливість і проникливість в розвідувальних операціях були безцінними для успішності місій.

Вадим завжди був на передовій, готовий ризикувати своїм життям, щоб захистити своїх товаришів та свою країну. Його безстрашність та професіоналізм вразили всіх, хто з ним працював.

На Волині матері загиблого 23-річного Героя вручили ще одну нагороду сина



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Теги: посмерна нагорода, Волинь
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