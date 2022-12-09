Яку добре оплачувану роботу пропонують на Волині
Сьогодні, 15:45
Волинські роботодавці пропонують добре оплачувану роботу тим, хто хоче працювати.
Про це йдеться в сюжеті телеканалу «Конкурент TV».
Волинський обласний центр зайнятості назвав ТОП найбільш оплачуваних вакансій цього тижня:
- у Ковелі на роботу шукають водія автотранспортних засобів. Зарплата – 50 000 грн;
- у Луцьку шукають електрогазозварника, пропонують зарплату 25 тис. грн;
- у Рожищі пропонують роботу фармацевту. Зарплата – 20 000 грн;
- у Луцьку є робота для інженера-будівельника. Зарплата – 20 000 грн за місяць;
- у селі Тойкут Ковельського району є робота для менеджера зі збуту. Зарплата – 20 тис. грн;
- на роботу в Луцьк потрібен головний бухгалтер. Зарплата – 20 000 грн;
- у Луцьку пропонують роботу машиністу бульдозера. Зарплата – 19 тис. грн в місяць;
- на Волині шукають тих, хто хоче стати поліцейським патрульної служби у роті «Світязь». Зарплата – 18 500 грн в місяць;
- у селі Прилісне в Камінь-Каширському районі пропонують роботу геологу. Зарплата – 16 000 грн;
- у Луцьку є вакансія торгового представника. Зарплата – 19 000 грн.
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Про це йдеться в сюжеті телеканалу «Конкурент TV».
Волинський обласний центр зайнятості назвав ТОП найбільш оплачуваних вакансій цього тижня:
- у Ковелі на роботу шукають водія автотранспортних засобів. Зарплата – 50 000 грн;
- у Луцьку шукають електрогазозварника, пропонують зарплату 25 тис. грн;
- у Рожищі пропонують роботу фармацевту. Зарплата – 20 000 грн;
- у Луцьку є робота для інженера-будівельника. Зарплата – 20 000 грн за місяць;
- у селі Тойкут Ковельського району є робота для менеджера зі збуту. Зарплата – 20 тис. грн;
- на роботу в Луцьк потрібен головний бухгалтер. Зарплата – 20 000 грн;
- у Луцьку пропонують роботу машиністу бульдозера. Зарплата – 19 тис. грн в місяць;
- на Волині шукають тих, хто хоче стати поліцейським патрульної служби у роті «Світязь». Зарплата – 18 500 грн в місяць;
- у селі Прилісне в Камінь-Каширському районі пропонують роботу геологу. Зарплата – 16 000 грн;
- у Луцьку є вакансія торгового представника. Зарплата – 19 000 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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