Яку добре оплачувану роботу пропонують на Волині





Про це йдеться в сюжеті телеканалу «



Волинський обласний центр зайнятості назвав ТОП найбільш оплачуваних вакансій цього тижня:



- у Ковелі на роботу шукають водія автотранспортних засобів. Зарплата – 50 000 грн;

- у Луцьку шукають електрогазозварника, пропонують зарплату 25 тис. грн;

- у Рожищі пропонують роботу фармацевту. Зарплата – 20 000 грн;

- у Луцьку є робота для інженера-будівельника. Зарплата – 20 000 грн за місяць;

- у селі Тойкут Ковельського району є робота для менеджера зі збуту. Зарплата – 20 тис. грн;

- на роботу в Луцьк потрібен головний бухгалтер. Зарплата – 20 000 грн;

- у Луцьку пропонують роботу машиністу бульдозера. Зарплата – 19 тис. грн в місяць;

- на Волині шукають тих, хто хоче стати поліцейським патрульної служби у роті «Світязь». Зарплата – 18 500 грн в місяць;

- у селі Прилісне в Камінь-Каширському районі пропонують роботу геологу. Зарплата – 16 000 грн;

- у Луцьку є вакансія торгового представника. Зарплата – 19 000 грн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські роботодавці пропонують добре оплачувану роботу тим, хто хоче працювати.Про це йдеться в сюжеті телеканалу « Конкурент TV ».Волинський обласний центр зайнятості назвав ТОП найбільш оплачуваних вакансій цього тижня:- у Ковелі на роботу шукають водія автотранспортних засобів. Зарплата – 50 000 грн;- у Луцьку шукають електрогазозварника, пропонують зарплату 25 тис. грн;- у Рожищі пропонують роботу фармацевту. Зарплата – 20 000 грн;- у Луцьку є робота для інженера-будівельника. Зарплата – 20 000 грн за місяць;- у селі Тойкут Ковельського району є робота для менеджера зі збуту. Зарплата – 20 тис. грн;- на роботу в Луцьк потрібен головний бухгалтер. Зарплата – 20 000 грн;- у Луцьку пропонують роботу машиністу бульдозера. Зарплата – 19 тис. грн в місяць;- на Волині шукають тих, хто хоче стати поліцейським патрульної служби у роті «Світязь». Зарплата – 18 500 грн в місяць;- у селі Прилісне в Камінь-Каширському районі пропонують роботу геологу. Зарплата – 16 000 грн;- у Луцьку є вакансія торгового представника. Зарплата – 19 000 грн.

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