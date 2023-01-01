У Луцьку фірму через суд зобов’яжуть зберегти будинок ХІХ століття

У Луцьку фірму через суд зобов’яжуть зберегти будинок ХІХ століття
Прокурори наполягають на укладенні товариством охоронного договору на об'єкт культурної спадщини.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Луцька окружна прокуратура звернулася до суду, аби зобов’язати приватне підприємство укласти охоронний договір на об’єкт культурної спадщини – житлово-торгівельний будинок кінця ХІХ століття на вулиці Лесі Українки, 53 у місті Луцьку.

Прокурори з'ясували, що споруда, яка перебуває у приватній власності товариства, внесена до Переліку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини як пам'ятка архітектури місцевого значення.

Попри те, що відділ охорони культурної спадщини Луцької міської ради із 2018 року неодноразово інформував власника будівлі про набуття нею статусу об'єкта культурної спадщини та необхідність укладання охоронного договору, товариство не вчиняло цих дій.

Тож прокурори в суді наполягатимуть зобов’язати підприємство укласти охоронний договір на пам'ятку архітектури, яким будуть встановлені гарантії її збереження.

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Теги: культурна спадщина, пам'ятка архітектури, Луцьк, суд
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