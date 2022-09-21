Що зміниться у виплаті субсидій з 1 червня





Про це пише



Кому необхідно подати заяви заново



Для тих, хто вже отримував цю допомогу під час опалювального сезону, такі субсидії будуть перепризначені автоматично. Водночас, деяким категоріям українців необхідно подати заяви на отримання субсидій заново.



У яких випадках потрібно подавати заяву на субсидію повторно:



– якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;



– якщо члени домогосподарства орендують житлові приміщення для проживання та оплачують житлово-комунальні послуги;



– якщо кількість зареєстрованих осіб, що фактично проживають, у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;



– якщо домогосподарство звертається за призначенням житлової субсидії на купівлю зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.



Отримувачі субсидії повинні надати інформацію до органу Фонду протягом 30 днів. За відсутності необхідної інформації – житлова субсидія на такі послуги призначатися не буде.



Розмір субсидії в неопалювальний сезон складає в середньому від 350 до 400 гривень.



Що змінилося в одержанні субсидій



У постанові Кабінету Міністрів України Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання окремих видів грошової допомоги, пільг і житлових субсидій йдеться про такі зміни:



– можливість призначення субсидії особам, які не менш як місяць перебували в полоні, що підтверджується відповідними відомостями та/або документами;



– у разі коли зареєстроване/задеклароване або фактичне місце проживання відмінне від адреси домогосподарства, під час призначення житлової субсидії не враховуються доходи осіб, які перебувають у полоні або вважаються безвісно відсутніми за рішенням суду, або мають правовий статус осіб, зниклих безвісти;



– можливість надавати у відомостях про особу адресу, за якою вона задекларована. При цьому житлова субсидія може призначатися тільки за одним місцем проживання людини: зареєстрованим, задекларованим або фактичним;



– для розрахунку розміру житлових субсидій в опалювальний сезон домогосподарствам, які внаслідок збройної агресії рф проти України залишилися без централізованого постачання теплової енергії та/або постачання природного газу і для обігріву житлових приміщень використовують побутові електроприлади, застосовуються соціальні нормативи на комунальну послугу з постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення (якщо домогосподарства знаходяться на територіях, де ведуться чи велися бойові дії або тимчасово окупованих територіях);



– обмеження строку, який надається для виправлення помилки в заяві та/або декларації на час хвороби заявника. Відтепер такий строк можна подовжувати на час хвороби субсидіанта, але не довше ніж до дня закінчення опалювального або неопалювального сезону;



– зобов’язання протягом 30 календарних днів інформувати уповноважений орган, якщо особа зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства перебували за кордоном сукупно більш як 60 днів в періоді, за який враховуються доходи.



Куди та як подати документи



Подати документи на призначення житлових субсидій та пільг до органів Пенсійного фонду України можна декількома способами, в залежності від того, який є зручнішим:



– особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України;



– поштою, на адресу органу Фонду;



– онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України чи мобільний застосунок Пенсійний фонд.



Крім того, як і раніше, можна подавати документи на призначення субсидій до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центрів надання адміністративних послуг та через портал Дія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У червні Пенсійний фонд України продовжить призначати житлові субсидії на неопалювальний період (з 1 травня по 30 вересня) для більшості домогосподарств, які отримували житлову субсидію у попередньому опалювальному періоді.Про це пише NV.Бізнес Для тих, хто вже отримував цю допомогу під час опалювального сезону, такі субсидії будуть перепризначені автоматично. Водночас, деяким категоріям українців необхідно подати заяви на отримання субсидій заново.У яких випадках потрібно подавати заяву на субсидію повторно:– якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;– якщо члени домогосподарства орендують житлові приміщення для проживання та оплачують житлово-комунальні послуги;– якщо кількість зареєстрованих осіб, що фактично проживають, у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;– якщо домогосподарство звертається за призначенням житлової субсидії на купівлю зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.Отримувачі субсидії повинні надати інформацію до органу Фонду протягом 30 днів. За відсутності необхідної інформації – житлова субсидія на такі послуги призначатися не буде.Розмір субсидії в неопалювальний сезон складає в середньому від 350 до 400 гривень.У постанові Кабінету Міністрів України Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання окремих видів грошової допомоги, пільг і житлових субсидій йдеться про такі зміни:– можливість призначення субсидії особам, які не менш як місяць перебували в полоні, що підтверджується відповідними відомостями та/або документами;– у разі коли зареєстроване/задеклароване або фактичне місце проживання відмінне від адреси домогосподарства, під час призначення житлової субсидії не враховуються доходи осіб, які перебувають у полоні або вважаються безвісно відсутніми за рішенням суду, або мають правовий статус осіб, зниклих безвісти;– можливість надавати у відомостях про особу адресу, за якою вона задекларована. При цьому житлова субсидія може призначатися тільки за одним місцем проживання людини: зареєстрованим, задекларованим або фактичним;– для розрахунку розміру житлових субсидій в опалювальний сезон домогосподарствам, які внаслідок збройної агресії рф проти України залишилися без централізованого постачання теплової енергії та/або постачання природного газу і для обігріву житлових приміщень використовують побутові електроприлади, застосовуються соціальні нормативи на комунальну послугу з постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення (якщо домогосподарства знаходяться на територіях, де ведуться чи велися бойові дії або тимчасово окупованих територіях);– обмеження строку, який надається для виправлення помилки в заяві та/або декларації на час хвороби заявника. Відтепер такий строк можна подовжувати на час хвороби субсидіанта, але не довше ніж до дня закінчення опалювального або неопалювального сезону;– зобов’язання протягом 30 календарних днів інформувати уповноважений орган, якщо особа зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства перебували за кордоном сукупно більш як 60 днів в періоді, за який враховуються доходи.Подати документи на призначення житлових субсидій та пільг до органів Пенсійного фонду України можна декількома способами, в залежності від того, який є зручнішим:– особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України;– поштою, на адресу органу Фонду;– онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України чи мобільний застосунок Пенсійний фонд.Крім того, як і раніше, можна подавати документи на призначення субсидій до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центрів надання адміністративних послуг та через портал Дія.

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