У Луцьку провели в останню дорогу Героя Ігоря Кузьміча

У Луцьку провели в останню дорогу Героя Ігоря Кузьміча
Сьогодні, 1 червня, у Кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбулося прощання з військовослужбовцем Збройних сил України, лучанином Ігорем Кузьмічем (10.11.1982 року народження).

Про це повідомляють на сайті міськради.

Захисник загинув 28 травня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Богданівка Донецької області.

Поховали загиблого військовослужбовця у селі Полонка.

У Луцьку провели в останню дорогу Героя Ігоря Кузьміча


У Луцьку провели в останню дорогу Героя Ігоря Кузьміча


У Луцьку провели в останню дорогу Героя Ігоря Кузьміча

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Теги: війна, Росія, Україна
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