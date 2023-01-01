У Луцьку провели в останню дорогу Героя Ігоря Кузьміча

Ігорем Кузьмічем (10.11.1982 року народження).



Про це повідомляють на сайті міськради.



Захисник



Поховали загиблого військовослужбовця у селі Полонка.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 1 червня, у Кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбулося прощання з військовослужбовцем Збройних сил України, лучанином(10.11.1982 року народження).Про це повідомляють на сайті міськради.Захисник загинув 28 травня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Богданівка Донецької області.Поховали загиблого військовослужбовця у селі Полонка.

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