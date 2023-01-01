Як на Волині водолази обстежують місця для купання і що знаходять на дні. ВІДЕО

Як на Волині водолази обстежують місця для купання і що знаходять на дні. ВІДЕО
У рамках підготовки до пляжного сезону рятувальники на Волині обстежують водойми. Всього в області офіційно визначили 17 місць для купання.

Їх огляд триває, – розповів під час брифінгу керівник ДСНС Волині Володимир Грушовінчук, - пише Суспільне.

Наразі уже обстежили 12-ть із 17-ти водойм. Одна із них – у селі Озеро Луцького району.

Орієнтовно година роботи водолазів коштує заявнику від двох до двох з половиною тисяч гривень, – розповів начальник групи водолазно-рятувальних робіт Іван Шевчук.

Перед зануренням колег завжди оглядає фельдшерка водолазно-рятувального загону Руслана Киричук.


Як на Волині водолази обстежують місця для купання і що знаходять на дні. ВІДЕО


Обстежувати дно водолази починають з допомогою металошукача. " Він знаходить бляшанки, металеві піротехнічні снаряди, металеві штирі, цвяхи. Після зимової рибалки зазвичай розкидають від черв'яків шкарабаньки", – говорить Іван Шевчук.

Поки одні рятувальники працюють на мілині, інші – одягають спорядження і занурюються на глибину. З берега їх завжди страхують колеги.

Як розповів водолаз Павло Поліщук, рятувальники спілкуються між собою спеціальними сигналами, які подають через мотузку.

"Два рази дьоргнув, підряд, він мені дублює і йде вліво – це значить. Раз дьоргнути потрясти – це вправо. Він має продублювати кожен мій сигнал", – роз'яснив водолаз.

Після 30-хвилнних пошуків з двометрової глибини рятувальники дістали уламки цегли, ПЕТ пляшку тапідошву від взуття.

Замовнику обстеження видадуть документ, що місце придатне для купання, – розповідає керівник групи водолазно-рятувальних робіт Іван Шевчук. Каже: сміття забирають для подальшої утилізації. А на озері згодом встановлять буйки, які позначатимуть безпечну територію, тому що усе дно не обстежують.

Як на Волині водолази обстежують місця для купання і що знаходять на дні. ВІДЕО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ДСНС, водолази, купальний сезон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Житомирщині митрополит і секретар УПЦ МП готували і розповсюджували прокремлівські брошури, – СБУ
Сьогодні, 17:15
На Волині попрощалися із 31-річним Героєм Дмитром Бісюком
Сьогодні, 17:00
Як на Волині водолази обстежують місця для купання і що знаходять на дні. ВІДЕО
Сьогодні, 16:45
Що зміниться у виплаті субсидій з 1 червня
Сьогодні, 16:25
У Луцьку фірму через суд зобов’яжуть зберегти будинок ХІХ століття
Сьогодні, 16:15
Схожі новини
Перед стартом купального сезону на Волині перевіряють водойми. ФОТО Перед стартом купального сезону на Волині перевіряють водойми. ФОТО
25 травень, 05:28
Сапери з Волині, які розміновують Донеччину, поділилися результатами своєї роботи за місяць Сапери з Волині, які розміновують Донеччину, поділилися результатами своєї роботи за місяць
Сьогодні, 12:20
На Волині ДСНСники врятували щеня, яке впало в колодязь. ФОТО На Волині ДСНСники врятували щеня, яке впало в колодязь. ФОТО
18 травень, 22:56
Волинські сапери вирушили на Донеччину, аби замінити своїх колег Волинські сапери вирушили на Донеччину, аби замінити своїх колег
09 травень, 13:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Житомирщині митрополит і секретар УПЦ МП готували і розповсюджували прокремлівські брошури, – СБУ
Сьогодні, 17:15
 0
На Волині попрощалися із 31-річним Героєм Дмитром Бісюком
Сьогодні, 17:00
 0
Як на Волині водолази обстежують місця для купання і що знаходять на дні. ВІДЕО
Сьогодні, 16:45
 0
Що зміниться у виплаті субсидій з 1 червня
Сьогодні, 16:25
 0
У Луцьку фірму через суд зобов’яжуть зберегти будинок ХІХ століття
Сьогодні, 16:15
 0
Медіа
відео
1/8