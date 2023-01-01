Як на Волині водолази обстежують місця для купання і що знаходять на дні. ВІДЕО





Їх огляд триває, – розповів під час брифінгу керівник ДСНС Волині Володимир Грушовінчук, - пише



Наразі уже обстежили 12-ть із 17-ти водойм. Одна із них – у селі Озеро Луцького району.



Орієнтовно година роботи водолазів коштує заявнику від двох до двох з половиною тисяч гривень, – розповів начальник групи водолазно-рятувальних робіт Іван Шевчук.



Перед зануренням колег завжди оглядає фельдшерка водолазно-рятувального загону Руслана Киричук.









Обстежувати дно водолази починають з допомогою металошукача. " Він знаходить бляшанки, металеві піротехнічні снаряди, металеві штирі, цвяхи. Після зимової рибалки зазвичай розкидають від черв'яків шкарабаньки", – говорить Іван Шевчук.



Поки одні рятувальники працюють на мілині, інші – одягають спорядження і занурюються на глибину. З берега їх завжди страхують колеги.



Як розповів водолаз Павло Поліщук, рятувальники спілкуються між собою спеціальними сигналами, які подають через мотузку.



"Два рази дьоргнув, підряд, він мені дублює і йде вліво – це значить. Раз дьоргнути потрясти – це вправо. Він має продублювати кожен мій сигнал", – роз'яснив водолаз.



Після 30-хвилнних пошуків з двометрової глибини рятувальники дістали уламки цегли, ПЕТ пляшку тапідошву від взуття.



Замовнику обстеження видадуть документ, що місце придатне для купання, – розповідає керівник групи водолазно-рятувальних робіт Іван Шевчук. Каже: сміття забирають для подальшої утилізації. А на озері згодом встановлять буйки, які позначатимуть безпечну територію, тому що усе дно не обстежують.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У рамках підготовки до пляжного сезону рятувальники на Волині обстежують водойми. Всього в області офіційно визначили 17 місць для купання. Їх огляд триває, – розповів під час брифінгу керівник ДСНС Волині, - пише Суспільне. Наразі уже обстежили 12-ть із 17-ти водойм. Одна із них – у селі Озеро Луцького району.Орієнтовно година роботи водолазів коштує заявнику від двох до двох з половиною тисяч гривень, – розповів начальник групи водолазно-рятувальних робітПеред зануренням колег завжди оглядає фельдшерка водолазно-рятувального загонуОбстежувати дно водолази починають з допомогою металошукача. " Він знаходить бляшанки, металеві піротехнічні снаряди, металеві штирі, цвяхи. Після зимової рибалки зазвичай розкидають від черв'яків шкарабаньки", – говорить Іван Шевчук.Поки одні рятувальники працюють на мілині, інші – одягають спорядження і занурюються на глибину. З берега їх завжди страхують колеги.Як розповів водолаз, рятувальники спілкуються між собою спеціальними сигналами, які подають через мотузку."Два рази дьоргнув, підряд, він мені дублює і йде вліво – це значить. Раз дьоргнути потрясти – це вправо. Він має продублювати кожен мій сигнал", – роз'яснив водолаз.Після 30-хвилнних пошуків з двометрової глибини рятувальники дістали уламки цегли, ПЕТ пляшку тапідошву від взуття.Замовнику обстеження видадуть документ, що місце придатне для купання, – розповідає керівник групи водолазно-рятувальних робіт Іван Шевчук. Каже: сміття забирають для подальшої утилізації. А на озері згодом встановлять буйки, які позначатимуть безпечну територію, тому що усе дно не обстежують.

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