На Житомирщині митрополит і секретар УПЦ МП готували і розповсюджували прокремлівські брошури, – СБУ

На Житомирщині митрополит і секретар УПЦ МП готували і розповсюджували прокремлівські брошури, – СБУ
СБУ повідомила про підозру митрополиту і секретарю УПЦ (МП) з Житомирщини, які провокували релігійну ворожнечу.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки України зібрала доказову базу на керівника і секретаря Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ (МП), що на Житомирщині.

За матеріалами слідства, впродовж декількох років митрополит особисто готував тексти прокремлівських листівок і брошур.

У цих «агітках» він ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій та намагався сформувати ворожі настрої до них.

Загальний тираж деструктивних матеріалів становив майже 50 тис. примірників, які секретар єпархії – рідний брат митрополита – розповсюджував серед священників та вірян релігійної громади.

Співробітники Служби безпеки вилучили пропагандистську продукцію під час безпекових заходів на Житомирщині навесні 2022 року.
Ініційовані СБУ експертизи підтвердили наявність у виявлених текстах висловлювань, спрямованих на розпалювання релігійної ненависті у прикордонному районі.

На підставі висновків експертиз та зібраних доказів обом зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.
Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

Крім того, під час обшуків на території сусідньої Житомирської єпархії УПЦ (МП) співробітники СБУ та Національної поліції викрили «ближнє коло» місцевого архієрея на оборудках із пожертвами вірян.

За даними слідства, гроші, які парафіяни збирали на ліквідацію наслідків пожежі в єпархіальному управлінні в січні 2022 року, фігуранти витратили на власні потреби.

Мова йде про понад 1 млн грн.
На Житомирщині митрополит і секретар УПЦ МП готували і розповсюджували прокремлівські брошури, – СБУ

Наразі триває розслідування за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини злочину для притягнення винних до відповідальності.
На Житомирщині митрополит і секретар УПЦ МП готували і розповсюджували прокремлівські брошури, – СБУ
На Житомирщині митрополит і секретар УПЦ МП готували і розповсюджували прокремлівські брошури, – СБУ
На Житомирщині митрополит і секретар УПЦ МП готували і розповсюджували прокремлівські брошури, – СБУ
На Житомирщині митрополит і секретар УПЦ МП готували і розповсюджували прокремлівські брошури, – СБУ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: СБУ, митрополит, Житомирщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В навчальному підрозділі ДСНС стався вибух: загинули 2 курсанти
Сьогодні, 17:40
Меншій донечці лише 7 місяців: на Волині попрощалися із Героєм Павлом Косячніковим
Сьогодні, 17:25
На Житомирщині митрополит і секретар УПЦ МП готували і розповсюджували прокремлівські брошури, – СБУ
Сьогодні, 17:15
На Волині попрощалися із 31-річним Героєм Дмитром Бісюком
Сьогодні, 17:00
Як на Волині водолази обстежують місця для купання і що знаходять на дні. ВІДЕО
Сьогодні, 16:45
Схожі новини
СБУ повідомила про підозру митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ МП, який виправдовував захоплення Криму СБУ повідомила про підозру митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ МП, який виправдовував захоплення Криму
02 грудень, 2022, 13:00
СБУ на Житомирщині затримала військового, який перейшов на бік ворога СБУ на Житомирщині затримала військового, який перейшов на бік ворога
08 березень, 2022, 18:04
На Житомирщині через фінансові оборудки на оборонному заводі неякісно ремонтували військову техніку На Житомирщині через фінансові оборудки на оборонному заводі неякісно ремонтували військову техніку
07 жовтень, 2020, 23:34
СБУ повідомила про підозру чотирьом блогеркам, які «засвітили» роботу ППО у Києві СБУ повідомила про підозру чотирьом блогеркам, які «засвітили» роботу ППО у Києві
31 травень, 14:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Рівному керівник фірми та його спільники привласнили майже пів мільйона гривень на ремонті казарми
Сьогодні, 18:04
 0
В навчальному підрозділі ДСНС стався вибух: загинули 2 курсанти
Сьогодні, 17:40
 0
Меншій донечці лише 7 місяців: на Волині попрощалися із Героєм Павлом Косячніковим
Сьогодні, 17:25
 0
На Житомирщині митрополит і секретар УПЦ МП готували і розповсюджували прокремлівські брошури, – СБУ
Сьогодні, 17:15
 0
На Волині попрощалися із 31-річним Героєм Дмитром Бісюком
Сьогодні, 17:00
 0
Медіа
відео
1/8