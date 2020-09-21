В навчальному підрозділі ДСНС стався вибух: загинули 2 курсанти

В навчальному підрозділі ДСНС стався вибух: загинули 2 курсанти
У Харківській області в одному з навчальних підрозділів ДСНС вибухнув невстановлений вибуховий пристрій, внаслідок чого загинули 2 третьокурсники Університету цивільного захисту, ще один дістав поранення.

Про це пише Українська правда з посиланням на прес-секретаря Харківської облпрокуратури Дмитра Чубенка.

Повідомляється, що вибух стався 31 травня близько 14:30.

"Унаслідок вибуху поранення дістав 20-річний курсант, він отримав незначні травми, його життю нічого не загрожує. Два курсанти 21 і 22 років померли від отриманих травм у кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні", - йдеться в повідомленні.

За словами Чубенка, усі троє навчалися на третьому курсі університету.

Відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією п. 1 ч. 2 ст. 115 (загибель двох осіб) Кримінального кодексу України.

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Теги: ДСНС, вибух, курсанти
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