У Рівному керівник фірми та його спільники привласнили майже пів мільйона гривень на ремонті казарми

У Рівному керівник фірми та його спільники привласнили майже пів мільйона гривень на ремонті казарми
У Рівному начальник одного із квартирно-експлуатаційних відділів і двоє його спільників отримали підозри за привласнення майже пів мільйона гривень на ремонті казарми.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, посадовець, як голова тендерного комітету вказаного КЕВ, розробив протиправну схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт покрівлі казарми військового містечка у Рівному.

40-річний начальник залучив до схеми свого підлеглого та директора підконтрольного підприємства, яке визнано переможцем тендерних торгів.

Полковник розподілив між учасниками функції і ролі, а також довів до відома умови злочинного плану.

Вказані особи внесли до сфабрикованих офіційних документів неправдиві відомості про обсяги і якість фактично виконаних підрядною організацією будівельних робіт.

Встановлено, що підозрювані використали матеріали для ремонту гіршої якості, а вартість робіт завищили. Після чого із фірмою-підрядником здійснили розрахунок.

Як наслідок, розмір матеріальної шкоди, заподіяної державі внаслідок злочинних дій підозрюваних, склав майже 500 000 гривень.

На цей час вирішується питання про обрання для підозрюваних міри запобіжного заходу та відсторонення від посад.

За вчинене їм загрожує від 7 до 12 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції в Рівненській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції України.
У Рівному керівник фірми та його спільники привласнили майже пів мільйона гривень на ремонті казарми

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Теги: Рівненщина, казарма, ремонт, прокуратура
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