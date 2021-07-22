Коли відкриють вежу Чорторийських з підземеллям у Луцьку





Про це під час сесії міської ради 31 травня розповів директор комунального підприємства "Центр розвитку туризму" Дмитро Зінько, пише



"Відкриття плануємо в липні. Музейний обєкт не може затягуватися і повинен функціонувати для туристів і для поповнення бюджету", – сказав Дмитро Зінько.



Для повноцінної роботи туристичного простору в комунальному підприємстві планують збільшили штат працівників. Наразі в "Центрі розвитку туризму" працює семеро людей.



"Плануємо додатково 13 осіб, щоб вони працювали. Це наукові співробітники, екскурсоводи-гіди, охорона чи доглядач залів, інший технічний персонал", – каже Дмитро Зінько.



Як сказано у "Програмі розвитку комунального підприємства "Центр туристичної інформації та послуг" (КП "Центр розвитку туризму" з 06.04.2023) на 2021–2023 роки, на реалізацію трирічної програми заклали бюджет у розмірі 8 млн 307 тисяч гривень. Цьогоріч із міського бюджету передбачили понад 5 млн гривень.



"Ці кошти, які передбачені на відкриття музейного простору Окольного замку – їх дійсно вистачить. Передбачені всі нюанси: це по догляду пам'яток архітектури, зокрема встановлення додаткових вентиляцій, щоб підтримувався температурно-вологісний режим, і витрати, які передбачені на запускання самого об'єкту", – додав Дмитро Зінько.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вежу Чорторийських із нововідкритими підземеллями в Луцьку планують відкрити для відвідувачів вже в липні цього року.Про це під час сесії міської ради 31 травня розповів директор комунального підприємства "Центр розвитку туризму" Дмитро Зінько, пише Суспільне "Відкриття плануємо в липні. Музейний обєкт не може затягуватися і повинен функціонувати для туристів і для поповнення бюджету", – сказавДля повноцінної роботи туристичного простору в комунальному підприємстві планують збільшили штат працівників. Наразі в "Центрі розвитку туризму" працює семеро людей."Плануємо додатково 13 осіб, щоб вони працювали. Це наукові співробітники, екскурсоводи-гіди, охорона чи доглядач залів, інший технічний персонал", – каже Дмитро Зінько.Як сказано у "Програмі розвитку комунального підприємства "Центр туристичної інформації та послуг" (КП "Центр розвитку туризму" з 06.04.2023) на 2021–2023 роки, на реалізацію трирічної програми заклали бюджет у розмірі 8 млн 307 тисяч гривень. Цьогоріч із міського бюджету передбачили понад 5 млн гривень."Ці кошти, які передбачені на відкриття музейного простору Окольного замку – їх дійсно вистачить. Передбачені всі нюанси: це по догляду пам'яток архітектури, зокрема встановлення додаткових вентиляцій, щоб підтримувався температурно-вологісний режим, і витрати, які передбачені на запускання самого об'єкту", – додав Дмитро Зінько.

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