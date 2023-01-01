Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 2 червня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 2 червня
У п`ятницю, 2 червня, очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15° тепла, вдень 20-25° тепла.

За даними Sinoptik, У Луцьку увесь день небо буде ясним, але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну. Без опадів.

Температура повітря у Луцьку коливатиметься від 12° до +23°.

Народний прогноз погоди: у перший день літа вшановується пам'ять єпископа Іоанна Готського. В народі цей день називали Іванів день, Іван Хліборост. Його вважали вдалим для роботи в полі та городі. Наші пращури помітили, якщо перші два дні червня йде дощ – весь місяць сухим, а літо теплим буде. А якщо літо розпочинається з холодів, то наступні 40 днів будуть холодними. Спостерігали також за пташиним царством: якщо ворони сідають дзьобами в одну сторону – до сильного вітру.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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