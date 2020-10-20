У Луцьку судили чоловіка, який зарубав сокирою двох людей та обікрав хату. ВІДЕО





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Волинянина Сергія Кузьміча, якого обвинувачують у вбивстві двох людей, до судової зали привели у супроводі конвою та в кайданках. Відомо, що жахливий випадок стався наприкінці 2022 року в селі Олександрія Луцького району. Тоді 55-річний чоловік прийшов до своїх односельців, коли ті вже спали. Він попросив, аби йому дали спиртного. Коли ж жінка з сином відмовили, обурений односелець схопив сокиру і почав нею їх бити.



Прокурор Сергій Самчук розповів, що, завдані травми двом жертвам були просто несумісні з життям.



»У висновку судово-медичної експертизи, згідно з якою у Гончака Василя Петровича виявлено наступні тілесні ушкодження: вісім забійних та забійно-рваних ран голови, проникаючих у порожнину черепа. Причиною смерті Гончака є черепно-мозкова травма, що супроводжувалася заломом кісток основи черепа. Щодо потерпілої Гончак Тетяни Андріївни згідно з даними експертизи у неї виявлено наступні тілесні ушкодження: рвану та дві забійні рани лівої виличноскроневої ділянки голови, проникаюче в порожнину черепа, здавлення, пошкодження кісток головного мозку. Також констатовано, що потерпілій було завдавано два удари у ліву виличноскроневу ділянку, нанесені вони у швидкій послідовності, одна за одним. Причиною смерті Гончак є відкрита черепно-мозкова травма, що супроводжувалася здавленням кісток основи черепа», – повідомив прокурор Сергій Самчук.



Усі ті травми, які отримали матір та її син, були прижиттєвими. Однак, за словами прокурора, обвинувачений не лише по-звірячому вбив двох людей, а ще й обікрав їхню оселю. Вкрадене він сховав в іншого односельця.



«В ході проведення обшуку було вилучено речі, які були викрадені Кузьмичом за адресою, де проживали потерпілі Гончаки. І вилучено всі ці речі. Допитаний в ході судового розгляду свідок Ковач повністю підтвердив, що дані речі йому були принесені обвинуваченим Кузьмичем. І сам Кузьмич також під час допиту не заперечував факту крадіжки цих речей», – додав він.



Підсудний Сергій Кузьмич під час судового засідання поводився спокійно. Відомо, що він пройшов амбулаторно-психологічну експертизу. Виявилося, що чоловік має певні проблеми зі здоров’ям.



«Кузьмич страждає на легку розумову відсталість з виразною емоційною нестійкістю з алкогольним обтяженням, внаслідок чого повною мірою не може усвідомлювати свої дії і керувати ними. Наявний у Кузьмича психологічний розлад є вадою, яка перешкоджає йому самостійно реалізовувати своє право на захист. За своїм психічним станом Кузьмич може надавати правильні покази щодо обставин, які мають значення у цій справі і згідно з даного висновку експертизи Кузьмич Сергій Іванович потребує застосування примусових заходів медичного характеру у вигляді амбулаторно-психологічної допомоги у примусовому порядку», – наголосив прокурор.



Сторона обвинувачення запросила в суду покарання для Сергія Кузьмича у вигляді 13 років позбавлення волі, а також надання йому примусової амбулаторно-психологічної допомоги у примусовому порядку. Натомість сторона захисту нагадала про пом’якшуючі обставини.



«Враховуючи наведене при призначенні покарання для Кузьмича Сергія Івановича, ми просимо суд взяти до уваги та визнати, як пом’якшуюче покарання наступні обставини: у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених пунктом 1 частини 2 статті 115 ККУ, а також частини 4 статті 185 ККУ, Кузьмич визнав вину в повному обсязі та щиро розкаявся. Є особою похилого віку, який має незадовільний стан здоров’я», – сказала захисниця Ірина Міщук.



Разом з тим, Ірина Міщук попросила в суду іншого покарання для свого підзахисного.



«Враховуючи наведене, ми вважаємо, що виправлення Кузьмича Сергія Івановича та попереднього вчинення злочинів можливе при призначенні йому покарання із застосуванням вимог статті 69 ККУ у вигляді позбавлення волі строком на 10 років з урахуванням вимог частини 1 статті 70 ККУ, а також із застосуванням примусових заходів медичного характеру, як про це зазначено у висновку експерта», – додала вона.



Підсудний Сергій Кузьмич зі словами своєї захисниці погодився. Однак від останнього відмовився. Тож колегія суддів пішла до нарадчої кімнати.



Чоловік проведе за ґратами 13 років. Також підсудний змушений буде сплатити на користь держави за проведення експертиз 64 960 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому міськрайонному суді відбулося фінальне судове засідання у справі про жорстоке умисне вбивство двох людей в селі Олександрія Луцького району.Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV» Волинянина, якого обвинувачують у вбивстві двох людей, до судової зали привели у супроводі конвою та в кайданках. Відомо, що жахливий випадок стався наприкінці 2022 року в селі Олександрія Луцького району. Тоді 55-річний чоловік прийшов до своїх односельців, коли ті вже спали. Він попросив, аби йому дали спиртного. Коли ж жінка з сином відмовили, обурений односелець схопив сокиру і почав нею їх бити.Прокуроррозповів, що, завдані травми двом жертвам були просто несумісні з життям.»У висновку судово-медичної експертизи, згідно з якою у Гончака Василя Петровича виявлено наступні тілесні ушкодження: вісім забійних та забійно-рваних ран голови, проникаючих у порожнину черепа. Причиною смерті Гончака є черепно-мозкова травма, що супроводжувалася заломом кісток основи черепа. Щодо потерпілої Гончак Тетяни Андріївни згідно з даними експертизи у неї виявлено наступні тілесні ушкодження: рвану та дві забійні рани лівої виличноскроневої ділянки голови, проникаюче в порожнину черепа, здавлення, пошкодження кісток головного мозку. Також констатовано, що потерпілій було завдавано два удари у ліву виличноскроневу ділянку, нанесені вони у швидкій послідовності, одна за одним. Причиною смерті Гончак є відкрита черепно-мозкова травма, що супроводжувалася здавленням кісток основи черепа», – повідомив прокурор Сергій Самчук.Усі ті травми, які отримали матір та її син, були прижиттєвими. Однак, за словами прокурора, обвинувачений не лише по-звірячому вбив двох людей, а ще й обікрав їхню оселю. Вкрадене він сховав в іншого односельця.«В ході проведення обшуку було вилучено речі, які були викрадені Кузьмичом за адресою, де проживали потерпілі Гончаки. І вилучено всі ці речі. Допитаний в ході судового розгляду свідок Ковач повністю підтвердив, що дані речі йому були принесені обвинуваченим Кузьмичем. І сам Кузьмич також під час допиту не заперечував факту крадіжки цих речей», – додав він.Підсудний Сергій Кузьмич під час судового засідання поводився спокійно. Відомо, що він пройшов амбулаторно-психологічну експертизу. Виявилося, що чоловік має певні проблеми зі здоров’ям.«Кузьмич страждає на легку розумову відсталість з виразною емоційною нестійкістю з алкогольним обтяженням, внаслідок чого повною мірою не може усвідомлювати свої дії і керувати ними. Наявний у Кузьмича психологічний розлад є вадою, яка перешкоджає йому самостійно реалізовувати своє право на захист. За своїм психічним станом Кузьмич може надавати правильні покази щодо обставин, які мають значення у цій справі і згідно з даного висновку експертизи Кузьмич Сергій Іванович потребує застосування примусових заходів медичного характеру у вигляді амбулаторно-психологічної допомоги у примусовому порядку», – наголосив прокурор.Сторона обвинувачення запросила в суду покарання для Сергія Кузьмича у вигляді 13 років позбавлення волі, а також надання йому примусової амбулаторно-психологічної допомоги у примусовому порядку. Натомість сторона захисту нагадала про пом’якшуючі обставини.«Враховуючи наведене при призначенні покарання для Кузьмича Сергія Івановича, ми просимо суд взяти до уваги та визнати, як пом’якшуюче покарання наступні обставини: у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених пунктом 1 частини 2 статті 115 ККУ, а також частини 4 статті 185 ККУ, Кузьмич визнав вину в повному обсязі та щиро розкаявся. Є особою похилого віку, який має незадовільний стан здоров’я», – сказала захисницяРазом з тим, Ірина Міщук попросила в суду іншого покарання для свого підзахисного.«Враховуючи наведене, ми вважаємо, що виправлення Кузьмича Сергія Івановича та попереднього вчинення злочинів можливе при призначенні йому покарання із застосуванням вимог статті 69 ККУ у вигляді позбавлення волі строком на 10 років з урахуванням вимог частини 1 статті 70 ККУ, а також із застосуванням примусових заходів медичного характеру, як про це зазначено у висновку експерта», – додала вона.Підсудний Сергій Кузьмич зі словами своєї захисниці погодився. Однак від останнього відмовився. Тож колегія суддів пішла до нарадчої кімнати.Чоловік проведе за ґратами 13 років. Також підсудний змушений буде сплатити на користь держави за проведення експертиз 64 960 гривень.

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