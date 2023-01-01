На Волині розшукують підлітка, який не вперше йде з дому. ФОТО
Сьогодні, 22:40
Працівники Володимир-Волинського районного відділку поліції ГУНП у Волинській області разом із родичами розшукують 14-річного хлопця, який пішов з дому.
Про це повідомили поліцейські Володимирського районного відділу поліції.
Правоохоронці розшукують Прогонюка Артема Михайловича, 29.10. 2008 р.н.
1 червня, близько 20:00 год. пішов з дому та не повернувся.
Прикмети: ріст приблизно 178 см., худорлявої тілобудови, чорне довге волосся, одягнений в ситні спортивні штани, чорна безрукавка та чорний гольф, головний убір (кепка) камуфляжна.
Востаннє хлопець втікав з дому у квітні 2023 року.
Усіх, кому відома інформація про місце перебування зниклого хлопця, просимо невідкладно телефонувати на лінію 102 або за номером 0 (50) 484 52 93.
0634661066
0502077200
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Про це повідомили поліцейські Володимирського районного відділу поліції.
Правоохоронці розшукують Прогонюка Артема Михайловича, 29.10. 2008 р.н.
1 червня, близько 20:00 год. пішов з дому та не повернувся.
Прикмети: ріст приблизно 178 см., худорлявої тілобудови, чорне довге волосся, одягнений в ситні спортивні штани, чорна безрукавка та чорний гольф, головний убір (кепка) камуфляжна.
Востаннє хлопець втікав з дому у квітні 2023 року.
Усіх, кому відома інформація про місце перебування зниклого хлопця, просимо невідкладно телефонувати на лінію 102 або за номером 0 (50) 484 52 93.
0634661066
0502077200
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