На Волині розшукують підлітка, який не вперше йде з дому. ФОТО





Про це повідомили поліцейські Володимирського районного відділу поліції.



Правоохоронці розшукують Прогонюка Артема Михайловича, 29.10. 2008 р.н.



1 червня, близько 20:00 год. пішов з дому та не повернувся.



Прикмети: ріст приблизно 178 см., худорлявої тілобудови, чорне довге волосся, одягнений в ситні спортивні штани, чорна безрукавка та чорний гольф, головний убір (кепка) камуфляжна.



Востаннє хлопець втікав з дому у квітні 2023 року.



Усіх, кому відома інформація про місце перебування зниклого хлопця, просимо невідкладно телефонувати на лінію 102 або за номером 0 (50) 484 52 93.

0634661066

0502077200

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники Володимир-Волинського районного відділку поліції ГУНП у Волинській області разом із родичами розшукують 14-річного хлопця, який пішов з дому.Про це повідомили поліцейські Володимирського районного відділу поліції.Правоохоронці розшукують, 29.10. 2008 р.н.1 червня, близько 20:00 год. пішов з дому та не повернувся.Прикмети: ріст приблизно 178 см., худорлявої тілобудови, чорне довге волосся, одягнений в ситні спортивні штани, чорна безрукавка та чорний гольф, головний убір (кепка) камуфляжна.Востаннє хлопецьУсіх, кому відома інформація про місце перебування зниклого хлопця, просимо невідкладно телефонувати на лінію 102 або за номером 0 (50) 484 52 93.06346610660502077200

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