2 червня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 2 червня, у світі відзначають День здорового харчування, за народним календарем – свято Тимофія Грядочника. 2 червня християни східного обряду святкують велике свято - Вознесіння Господнє.Сьогодні день народження відзначає журналістката директор приватного підприємства "Корсар". Вітаємо їх з цим святом та зичимо міцного здоров’я, довголіття й достатку.Іменинники сьогоднішнього дня – Олександр, Олексій та Тимофій.Що не можна робити 2 червня• Не варто висаджувати огірки під наглядом сусідів. Краще робити це таємно, щоб не наврочили.• Також не можна дивитися в цей день на чужі посадки, інакше огірки можуть зійти мляві і дати поганий урожай.