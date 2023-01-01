Про кохання, бізнес і спорт: добрі новини від ВолиньPost за 1 червня

Про кохання, бізнес і спорт: добрі новини від ВолиньPost за 1 червня
Наші журналісти продовжують нагадувати: добрі новини є завжди, і їх обов'язково треба читати! Наприклад, сьогодні, 1 червня, ми писали про таке:

Сенат Чехії ухвалив резолюцію щодо якнайшвидшого вступу України в НАТО

Сенат Чеської Республіки ухвалив резолюцію щодо підтримки якнайшвидшого вступу України до Організації Північноатлантичного договору.

Воїн, який одружився на фельдшерці з Луцька, опановує протези, щоб зустріти новонародженого сина на ногах

У лікарні стосунки Сергія і Світлани лише зміцнилися. За словами ветерана, саме завдяки коханій він все пережив та мав стимул вилікуватися і стати на ноги.

Після виписки Сергій зробив дівчині пропозицію, а відео моменту розлетілося по всій мережі. Одружилися закохані у колі найближчих. Невдовзі у сім'ї Копищиків буде поповнення. Поки його побратими мужньо відбивають атаки ворога – невпинно тренується, бо часу має до серпня. Щоб зустріти кохану та сина з пологового, стоячи на своїх двох.

Волинські боксери привезли із всеукраїнського турніру 19 медалей

Збірна команда Волині з боксу вдало вситупила на Всеукраїнському турнірі з боксу, присвяченому захисникам та захисницям України. За підсумками змагань Волинські боксери здобули 9 золотих, 5 срібних та 5 бронзових медалей.

Автомобіль, на який збирали гроші біля ВНУ, відправляють військовим. ВІДЕО

Автівку передадуть 57-ій бригаді. Її завантажили взуттям, ліками, їжею, маскувальними сітками та понад 600 енергетичними наборами, які допомагали фасувати учні однієї зі шкіл міста.

Голландка і українець створили у Луцьку рибальський шоурум Caro Carp

Не контейнер на ринку, а просторий шоурум. Таким є новий магазин товарів для риболовлі Caro Carp, який відкрили у Луцьку в березні.

Окрім масштабів і представлених у ньому брендів, магазин вражає історією створення. Співвласниця Caro Carp Кароляйне Янсен – голландка. Жінка приїхала в Україну під час повномасштабної війни, аби допомогти. Однак закохалася у Волинь і придбала тут будинок.

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Волинські воїни привітали малечу з Днем захисту дітей. ВІДЕО

1 червня, у Міжнародний день захисту дітей, воїни 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого з Володимира записали чуттєве відео.

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Теги: Добрі новини
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