Про кохання, бізнес і спорт: добрі новини від ВолиньPost за 1 червня

Наші журналісти продовжують нагадувати: добрі новини є завжди, і їх обов'язково треба читати! Наприклад, сьогодні, 1 червня, ми писали про таке:Сенат Чеської Республіки ухвалив резолюцію щодо підтримки якнайшвидшого вступу України до Організації Північноатлантичного договору.У лікарні стосункилише зміцнилися. За словами ветерана, саме завдяки коханій він все пережив та мав стимул вилікуватися і стати на ноги.Після виписки Сергій зробив дівчині пропозицію, а відео моменту розлетілося по всій мережі. Одружилися закохані у колі найближчих. Невдовзі у сім'ї Копищиків буде поповнення. Поки його побратими мужньо відбивають атаки ворога – невпинно тренується, бо часу має до серпня. Щоб зустріти кохану та сина з пологового, стоячи на своїх двох.Збірна команда Волині з боксу вдало вситупила на Всеукраїнському турнірі з боксу, присвяченому захисникам та захисницям України. За підсумками змагань Волинські боксери здобули 9 золотих, 5 срібних та 5 бронзових медалей.Автівку передадуть 57-ій бригаді. Її завантажили взуттям, ліками, їжею, маскувальними сітками та понад 600 енергетичними наборами, які допомагали фасувати учні однієї зі шкіл міста.Не контейнер на ринку, а просторий шоурум. Таким є новий магазин товарів для риболовлі Caro Carp, який відкрили у Луцьку в березні.Окрім масштабів і представлених у ньому брендів, магазин вражає історією створення. Співвласниця Caro Carp– голландка. Жінка приїхала в Україну під час повномасштабної війни, аби допомогти. Однак закохалася у Волинь і придбала тут будинок.1 червня, у Міжнародний день захисту дітей, воїни 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого з Володимира записали чуттєве відео.