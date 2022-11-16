Сенат Чехії ухвалив резолюцію щодо якнайшвидшого вступу України в НАТО

Сенат Чехії ухвалив резолюцію щодо якнайшвидшого вступу України в НАТО
Сенат Чеської Республіки ухвалив резолюцію щодо підтримки якнайшвидшого вступу України до Організації Північноатлантичного договору.

Про це повідомив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Сьогодні (31 травня – ред.) Сенат Чеської Республіки ухвалив важливу резолюцію щодо якнайшвидшого вступу України до Організації Північноатлантичного договору», - поінформував він.

Стефанчук зазначив, що в ухваленій постанові, зокрема йдеться про демонстрацію Україною рішучості і готовності боронити євроатлантичні цінності.

За його словами, у документі зауважується, що українська перемога у війні з Російською Федерацією та приєднання України до НАТО в інтересах безпеки Чеської Республіки.

Голова ВР також зауважив, що в тексті резолюції підкреслюється, що Чехія підтримує навчання українських військових, надання зброї та іншого військового обладнання для України у координації із союзниками.

Окрім того, Стефанчук додав, що Сенат Чехії наголошує у резолюції на тому, що саміт НАТО у Вільнюсі має підтвердити сильну політичну прихильність до України, адже вступ Української держави до НАТО значно посилить військовий потенціал Альянсу і збереже міжнародний порядок, заснований на правилах і нормах ООН.

Спікер українського парламенту подякував чеським друзям за підтримку України.

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Теги: політика, світ, Чехія, НАТО, Україна
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