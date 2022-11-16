Сенат Чехії ухвалив резолюцію щодо якнайшвидшого вступу України в НАТО





Про це повідомив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Фейсбуці, передає



«Сьогодні (31 травня – ред.) Сенат Чеської Республіки ухвалив важливу резолюцію щодо якнайшвидшого вступу України до Організації Північноатлантичного договору», - поінформував він.



Стефанчук зазначив, що в ухваленій постанові, зокрема йдеться про демонстрацію Україною рішучості і готовності боронити євроатлантичні цінності.



За його словами, у документі зауважується, що українська перемога у війні з Російською Федерацією та приєднання України до НАТО в інтересах безпеки Чеської Республіки.



Голова ВР також зауважив, що в тексті резолюції підкреслюється, що Чехія підтримує навчання українських військових, надання зброї та іншого військового обладнання для України у координації із союзниками.



Окрім того, Стефанчук додав, що Сенат Чехії наголошує у резолюції на тому, що саміт НАТО у Вільнюсі має підтвердити сильну політичну прихильність до України, адже вступ Української держави до НАТО значно посилить військовий потенціал Альянсу і збереже міжнародний порядок, заснований на правилах і нормах ООН.



Спікер українського парламенту подякував чеським друзям за підтримку України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сенат Чеської Республіки ухвалив резолюцію щодо підтримки якнайшвидшого вступу України до Організації Північноатлантичного договору.Про це повідомив Голова Верховної Радиу Фейсбуці, передає Укрінформ «Сьогодні (31 травня – ред.) Сенат Чеської Республіки ухвалив важливу резолюцію щодо якнайшвидшого вступу України до Організації Північноатлантичного договору», - поінформував він.Стефанчук зазначив, що в ухваленій постанові, зокрема йдеться про демонстрацію Україною рішучості і готовності боронити євроатлантичні цінності.За його словами, у документі зауважується, що українська перемога у війні з Російською Федерацією та приєднання України до НАТО в інтересах безпеки Чеської Республіки.Голова ВР також зауважив, що в тексті резолюції підкреслюється, що Чехія підтримує навчання українських військових, надання зброї та іншого військового обладнання для України у координації із союзниками.Окрім того, Стефанчук додав, що Сенат Чехії наголошує у резолюції на тому, що саміт НАТО у Вільнюсі має підтвердити сильну політичну прихильність до України, адже вступ Української держави до НАТО значно посилить військовий потенціал Альянсу і збереже міжнародний порядок, заснований на правилах і нормах ООН.Спікер українського парламенту подякував чеським друзям за підтримку України.

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