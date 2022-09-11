Воїн, який одружився на фельдшерці з Луцька, опановує протези, щоб зустріти новонародженого сина на ногах





Він втратив на війні обидві ноги, але знайшов кохання і сили, щоб вижити і жити далі. Ще рік тому навіть медики не давали жодних прогнозів, а сьогодні, 25-річний Сергій Копищик з Рівненщини вчиться ходити на протезах, опановує нову спеціальність і готується стати батьком, - повідомляє



Він заново вчиться ходити на двох протезах, виконує всі настанови реабілітолога і в перші дні показує чудові результати. А ще минулого літа життя Сергія Копищика було на волосині. Після трьох важких місяців на нулі потрапив під обстріл на Херсонщині. Тоді вночі вижив він один.



"Все червоне і я втрачаю свідомість. Потім я приходжу в себе і не розумію, що відбувається. Встати я не можу - я кричав "де хлопці". Я один залишився живий. Тільки з тяжкими пораненнями. Відірвало ліву ногу - вона дуже пошкоджена була. Був пошкоджений кишківник, пробила легеня і осколки у правому оці, опіки", - розповідає воїн.



Про поранення повідомив рідним і Світлані - дівчині, з якою познайомився за місяць до війни.



Світлана розповіла, що навіть думки покинути коханого через поранення не було.



"Заходжу у палату, бачу ці очі. Він тоді переживав. Я хотіла тоді обійняти, задушити в обіймах, розцілувати. Але, щоб розвернутися і піти - не було навіть такого помислу", - ділиться дівчина.



У лікарні стосунки лише зміцнилися - Світлана була поруч у найважчі моменти, трималася сама і не давала впасти духом Сергію. За словами ветерана, саме завдяки коханій він все пережив та мав стимул вилікуватися і стати на ноги.



Після виписки Сергій зробив дівчині пропозицію, а відео моменту розлетілося по всій мережі. Одружилися закохані у колі найближчих.



Наразі у перервах між тренуваннями Сергій вивчає веб-дизайн та ніжно горнеться до ще невеликого живота дружини. Невдовзі у сім'ї Копищиків буде поповнення.



"Радий був дізнатися - сказали що хлопчик буде, Марко. Надіюся, коли вже почне все розуміти і говорити - це все вже закінчиться", - коментує ветеран.



Каже, що якби не такі важкі поранення - поїхав би знову на передову. А поки його побратими мужньо відбивають атаки ворога - невпинно тренується, бо часу має до серпня. Щоб зустріти кохану та сина з пологового, стоячи на своїх двох.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовому Сергію Копищику із села Малий Жолудськ Вараського району на Рівненщині встановили протези на ноги. До повномасштабного вторгнення чоловік працював на заводі в Луцьку.Він втратив на війні обидві ноги, але знайшов кохання і сили, щоб вижити і жити далі. Ще рік тому навіть медики не давали жодних прогнозів, а сьогодні, 25-річний Сергій Копищик з Рівненщини вчиться ходити на протезах, опановує нову спеціальність і готується стати батьком, - повідомляє Рівне Медіа , посилаючись на сюжет ТРК-Україна.Він заново вчиться ходити на двох протезах, виконує всі настанови реабілітолога і в перші дні показує чудові результати. А ще минулого літа життя Сергія Копищика було на волосині. Після трьох важких місяців на нулі потрапив під обстріл на Херсонщині. Тоді вночі вижив він один."Все червоне і я втрачаю свідомість. Потім я приходжу в себе і не розумію, що відбувається. Встати я не можу - я кричав "де хлопці". Я один залишився живий. Тільки з тяжкими пораненнями. Відірвало ліву ногу - вона дуже пошкоджена була. Був пошкоджений кишківник, пробила легеня і осколки у правому оці, опіки", - розповідає воїн.Про поранення повідомив рідним і Світлані - дівчині, з якою познайомився за місяць до війни.Світлана розповіла, що навіть думки покинути коханого через поранення не було."Заходжу у палату, бачу ці очі. Він тоді переживав. Я хотіла тоді обійняти, задушити в обіймах, розцілувати. Але, щоб розвернутися і піти - не було навіть такого помислу", - ділиться дівчина.У лікарні стосунки лише зміцнилися - Світлана була поруч у найважчі моменти, трималася сама і не давала впасти духом Сергію. За словами ветерана, саме завдяки коханій він все пережив та мав стимул вилікуватися і стати на ноги.Після виписки Сергій зробив дівчині пропозицію, а відео моменту розлетілося по всій мережі. Одружилися закохані у колі найближчих.Наразі у перервах між тренуваннями Сергій вивчає веб-дизайн та ніжно горнеться до ще невеликого живота дружини. Невдовзі у сім'ї Копищиків буде поповнення."Радий був дізнатися - сказали що хлопчик буде, Марко. Надіюся, коли вже почне все розуміти і говорити - це все вже закінчиться", - коментує ветеран.Каже, що якби не такі важкі поранення - поїхав би знову на передову. А поки його побратими мужньо відбивають атаки ворога - невпинно тренується, бо часу має до серпня. Щоб зустріти кохану та сина з пологового, стоячи на своїх двох.

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