Автомобіль, на який збирали гроші біля ВНУ, відправляють військовим. ВІДЕО

Волинські волонтери 31 травня вирушають на передову. Везуть автівку бійцям, гроші на яку назбирали завдяки небайдужим людям.Про це розповів Суспільному лучанин, волонтерБіля аптеки-музею у Луцьку волонтери завантажили благодійну допомогу для військових.Серед необхідного – взуття, ліки, їжа, маскувальні сітки та понад 600 енергетичних наборів, які допомагали фасувати учні однієї зі шкіл міста, – розповідає волонтеркаАвтівку, яку вантажать допомогою та адресними передачками, передадуть 57-ій бригаді. Гроші на неї збирали біля пам'ятника Тарасу Шевченка у Луцьку впродовж двох тижнів у квітні. Для привернення уваги, до Луцька з передової привезли обстріляне авто 57-ої бригади. Нове авто придбали за 220 тисяч гривень, їх вистачило на купівлю та ремонт, – розповів волонтер Тарас Кравчук.Приїхав за автівкою боєць 57-ої бригади 23-річний. Військовослужбовець з початку повномасштабної війни добровольцем пішов боронити країну. Каже: в їхній бригаді дуже багато втрачених автівок, а машини — це мобільність, швидкість пересування і врятовані життя.Волонтеркаже, що від початку повномасштабної війни для захисників на передову доправили більше сотні автівок.