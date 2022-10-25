Україна замовила в Німеччини 300 безпілотників-розвідників





Також 100 штук замовив спецпідрозділ морської піхоти США. Про це повідомила



Спецпідрозділ морської піхоти США хоче в майбутньому використовувати дрони від Quantum Systems для розвідувальних місій.



Міністерство оборони США уклало контракт на суму $20 млн, про що міністерство нещодавно оголосило. Планується поставити 100 дронів Vector.



Керівник компанії Флоріан Сейбель заявив, що спецпідрозділ може використовувати їх для дослідження місцевості вночі з гумового човна.



Пентагон тестує ці безпілотники протягом кількох останніх місяців. Сейбель сподівається знайти більше покупців безпілотників у збройних силах США та за їх межами.



Також повідомляється, що Україна також замовила у компанії 300 розвідувальних безпілотників. Однак видання не уточнило, йдеться про безпілотників Vector чи ні.



Також не зрозуміло, коли їх зможуть виготовити та поставити Збройним силам України.



Що відомо про Vector

У зібраному вигляді БПЛА має розмах крила 2,8 м, запускається з руки.



Він обладнаний електрооптичним та інфрачервоним сенсорами, що, зі свого боку, дозволяє виявляти ворожі цілі. Міцна конструкція безпілотника нівелює вплив погодних факторів.



Швидкість до 72 км/год, а тривалість польоту – 120 хвилин. Vector здатний у режимі реального часу транслювати відео на наземні станції.



Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $300 млн.



Про це на брифінгу у Вашингтоні заявив координатор Ради національної безпеки Адміністрації президента США Джон Кірбі. Також про пакет допомоги повідомив сайт американського Міністерства оборони.



У нього, крім снарядів для реактивних артилерійських систем HIMARS і зенітно-ракетних комплексів Patriot, увійшли авіаційні ракети Zuni і додаткові ЗРК Avenger.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна замовила у німецької компанії 300 розвідувальних безпілотників.Також 100 штук замовив спецпідрозділ морської піхоти США. Про це повідомила "Газета ua" , посилаючись на мюнхенську компанію Quantum Systems та Нandelsblatt.Спецпідрозділ морської піхоти США хоче в майбутньому використовувати дрони від Quantum Systems для розвідувальних місій.Міністерство оборони США уклало контракт на суму $20 млн, про що міністерство нещодавно оголосило. Планується поставити 100 дронів Vector.Керівник компанії Флоріан Сейбель заявив, що спецпідрозділ може використовувати їх для дослідження місцевості вночі з гумового човна.Пентагон тестує ці безпілотники протягом кількох останніх місяців. Сейбель сподівається знайти більше покупців безпілотників у збройних силах США та за їх межами.Також повідомляється, що Україна також замовила у компанії 300 розвідувальних безпілотників. Однак видання не уточнило, йдеться про безпілотників Vector чи ні.Також не зрозуміло, коли їх зможуть виготовити та поставити Збройним силам України.У зібраному вигляді БПЛА має розмах крила 2,8 м, запускається з руки.Він обладнаний електрооптичним та інфрачервоним сенсорами, що, зі свого боку, дозволяє виявляти ворожі цілі. Міцна конструкція безпілотника нівелює вплив погодних факторів.Швидкість до 72 км/год, а тривалість польоту – 120 хвилин. Vector здатний у режимі реального часу транслювати відео на наземні станції.Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $300 млн.Про це на брифінгу у Вашингтоні заявив координатор Ради національної безпеки Адміністрації президента США Джон Кірбі. Також про пакет допомоги повідомив сайт американського Міністерства оборони.У нього, крім снарядів для реактивних артилерійських систем HIMARS і зенітно-ракетних комплексів Patriot, увійшли авіаційні ракети Zuni і додаткові ЗРК Avenger.

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