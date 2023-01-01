На Волині горіло сміттєзвалище. ФОТО
Сьогодні, 01:15
На Ковельщині сталося загорання сміттєзвалища.
Про це 31 травня повідомили на фейсбук-сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.
Рятувальники 21-о Державного пожежно - рятувального поста смт Голоби 31 травня ліквідували пожежу сміттєзвалища в с. Вівчицьк Ковельського району.
Вогнеборці не допустили пожежі в лісі.
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Про це 31 травня повідомили на фейсбук-сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.
Рятувальники 21-о Державного пожежно - рятувального поста смт Голоби 31 травня ліквідували пожежу сміттєзвалища в с. Вівчицьк Ковельського району.
Вогнеборці не допустили пожежі в лісі.
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