На Волині горіло сміттєзвалище. ФОТО





Про це 31 травня повідомили на фейсбук-сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.



Рятувальники 21-о Державного пожежно - рятувального поста смт Голоби 31 травня ліквідували пожежу сміттєзвалища в с. Вівчицьк Ковельського району.



Вогнеборці не допустили пожежі в лісі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Ковельщині сталося загорання сміттєзвалища.Про це 31 травня повідомили на фейсбук-сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.Рятувальники 21-о Державного пожежно - рятувального поста смт Голоби 31 травня ліквідували пожежу сміттєзвалища в с. Вівчицьк Ковельського району.Вогнеборці не допустили пожежі в лісі.

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