На Волині горіло сміттєзвалище. ФОТО

На Волині горіло сміттєзвалище. ФОТО
На Ковельщині сталося загорання сміттєзвалища.

Про це 31 травня повідомили на фейсбук-сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.

Рятувальники 21-о Державного пожежно - рятувального поста смт Голоби 31 травня ліквідували пожежу сміттєзвалища в с. Вівчицьк Ковельського району.

Вогнеборці не допустили пожежі в лісі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, пожежа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині горіло сміттєзвалище. ФОТО
Сьогодні, 01:15
1 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 31 травня
31 травень, 23:24
На Запоріжжі загинув військовий з Волині Андрій Трачук
31 травень, 22:57
США оголосили про черговий пакет військової допомоги України. СПИСОК
31 травень, 22:13
Схожі новини
На Волині горіли житловий будинок та господарські споруди На Волині горіли житловий будинок та господарські споруди
27 травень, 11:55
На Волині минулої доби рятувальники ліквідували 4 пожежі На Волині минулої доби рятувальники ліквідували 4 пожежі
23 травень, 12:05
У Луцьку на Сухомлинського на балконі багатоповерхівки загорівся матрац У Луцьку на Сухомлинського на балконі багатоповерхівки загорівся матрац
17 травень, 10:33
На Волині через електроприлад загорілася суха трава. ФОТО На Волині через електроприлад загорілася суха трава. ФОТО
12 травень, 09:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині горіло сміттєзвалище. ФОТО
Сьогодні, 01:15
 0
1 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 31 травня
31 травень, 23:24
 0
На Запоріжжі загинув військовий з Волині Андрій Трачук
31 травень, 22:57
 0
США оголосили про черговий пакет військової допомоги України. СПИСОК
31 травень, 22:13
 0
Медіа
відео
1/8