На італійському телебаченні показали сюжет про тероборонівців з Волині





Про це повідомили у 100 окремій бригаді територіальної оборони Волині.



Представники італійського телебачення завітали до військових-волинян та зняли сюжет про бойові будні бійців Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони, які борються з ворогом на ділянці Сватове-Кремінна.



Сюжет у програмі шукати близько 13:40 за

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Світова спільнота підтримує Україну та її воїнів у боротьбі з російськими окупантами. Нещодавно героями сюжету іноземних ЗМІ стали воїни з Волині.Про це повідомили у 100 окремій бригаді територіальної оборони Волині.Представники італійського телебачення завітали до військових-волинян та зняли сюжет про бойові будні бійців Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони, які борються з ворогом на ділянці Сватове-Кремінна.Сюжет у програмі шукати близько 13:40 за ПОСИЛАННЯМ

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