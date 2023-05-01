На італійському телебаченні показали сюжет про тероборонівців з Волині
Сьогодні, 02:17
Світова спільнота підтримує Україну та її воїнів у боротьбі з російськими окупантами. Нещодавно героями сюжету іноземних ЗМІ стали воїни з Волині.
Про це повідомили у 100 окремій бригаді територіальної оборони Волині.
Представники італійського телебачення завітали до військових-волинян та зняли сюжет про бойові будні бійців Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони, які борються з ворогом на ділянці Сватове-Кремінна.
Сюжет у програмі шукати близько 13:40 за ПОСИЛАННЯМ.
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Про це повідомили у 100 окремій бригаді територіальної оборони Волині.
Представники італійського телебачення завітали до військових-волинян та зняли сюжет про бойові будні бійців Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони, які борються з ворогом на ділянці Сватове-Кремінна.
Сюжет у програмі шукати близько 13:40 за ПОСИЛАННЯМ.
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