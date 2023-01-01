Добрі новини від ВолиньPost за 31 травня

Українці й українки продовжують боротися за незалежність. Зрештою ми обов'язково здолаємо темряву і доведемо, що світло завжди перемагає!А ми традиційно нагадаємо вам про світло у новинній стрічці. В останній день весни, 31 травня, ми писали про таке:За минулу добу, 30 травня, українські бійці ліквідували близько 470 російських загарбників. Загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 31.05.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 207 910 (+470) осіб,- танків ‒ 3 802 (+0) од,- бойових броньованих машин ‒ 7 472 (+3) од,- артилерійських систем – 3 460 (+15) од,- РСЗВ – 575 (+0) од,- засобів ППО ‒ 333 (+1) од,- літаків – 313 (+0) од,- гелікоптерів – 298 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 124 (+32),- крилатих ракет ‒ 1 107 (+0),- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 230 (+11) од,- спеціальної техніки ‒ 454 (+0).Підрозділи Волинської бригади тероборони спільно з підрозділами зведеного батальйону Національної події «Захід» «мінуснули» ще один російський танк.Бійці нагадують, що це вже далеко не перша одиниця російської бронетехніки, знищена підрозділами Волинської бригади тероборони спільно з підрозділами зведеного батальйону Національної поліції «Захід».У Волинські області визначили 17 місць масового відпочинку на водоймах. Перелік офіційних визначених місць для купання на водоймах Волині:- річка Стир (Центральний парк культури і відпочинку);- Теремнівські водойми;- місто Берестечко, річка Стир (пляж);- пляж на озері у селі Низкиничі;- місто Нововолинськ, мікрорайон Шахтарський, озеро Шахтарське;- смт. Любешів, річка Стохід (пляж Сонячний);- санаторій «Лісова пісня», село Гаївка, озеро Пісочне;- громадська організація «Гряда», озеро Світязь;- табір «Гарт» Волинського національного університету ім. Л. Українки, озеро Світязь;- пансіонат «Шацькі озера», озеро Світязь;- село Світязь, «Метеостанція» та база відпочинку «Нестер Хаус»;- село Світязь, урочище Тополина, вул. Жовтнева, 61, озеро Світязь;- село Світязь рекреаційний пункт «Незабудка», озеро Світязь;- міський пляж на річці Турія між автомобільними мостами на вулицях Незалежності та Сагайдачного (75 метрів від мосту на вулиці Незалежності та 150 метрів від мосту на вулиці Сагайдачного);- село Соловичі, озеро Велимче.Волинянин Юрій Семенюк із села Люблинець Ковельського району мріє вручити українському генералу Валерію Залужному власноруч створений подарунок.Уряд Польщі підпише угоду з вітчизняними підприємствами оборонно-промислового комплексу про додаткову закупівлю артилерійських снарядів калібру 155 мм і 120 мм для потреб Збройних сил країни.Представник Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу в середу, 31 травня, підтвердив, що США нададуть Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть снаряди, зокрема для РСЗВ HIMARS, системи Stinger і ЗРК Avenger.