Добрі новини від ВолиньPost за 31 травня
31 травень, 23:24
Українці й українки продовжують боротися за незалежність. Зрештою ми обов'язково здолаємо темряву і доведемо, що світло завжди перемагає!
А ми традиційно нагадаємо вам про світло у новинній стрічці. В останній день весни, 31 травня, ми писали про таке:
Українські захисники знищили за добу 470 окупантів, 32 безпілотники та російський засіб ППО
За минулу добу, 30 травня, українські бійці ліквідували близько 470 російських загарбників. Загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 31.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 207 910 (+470) осіб,
- танків ‒ 3 802 (+0) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7 472 (+3) од,
- артилерійських систем – 3 460 (+15) од,
- РСЗВ – 575 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 333 (+1) од,
- літаків – 313 (+0) од,
- гелікоптерів – 298 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 124 (+32),
- крилатих ракет ‒ 1 107 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 230 (+11) од,
- спеціальної техніки ‒ 454 (+0).
Волинські тероборонівці підбили ще один російський танк. ВІДЕО
Підрозділи Волинської бригади тероборони спільно з підрозділами зведеного батальйону Національної події «Захід» «мінуснули» ще один російський танк.
Бійці нагадують, що це вже далеко не перша одиниця російської бронетехніки, знищена підрозділами Волинської бригади тероборони спільно з підрозділами зведеного батальйону Національної поліції «Захід».
На Волині визначили 17 місць для купання: де саме
У Волинські області визначили 17 місць масового відпочинку на водоймах. Перелік офіційних визначених місць для купання на водоймах Волині:
- річка Стир (Центральний парк культури і відпочинку);
- Теремнівські водойми;
- місто Берестечко, річка Стир (пляж);
- пляж на озері у селі Низкиничі;
- місто Нововолинськ, мікрорайон Шахтарський, озеро Шахтарське;
- смт. Любешів, річка Стохід (пляж Сонячний);
- санаторій «Лісова пісня», село Гаївка, озеро Пісочне;
- громадська організація «Гряда», озеро Світязь;
- табір «Гарт» Волинського національного університету ім. Л. Українки, озеро Світязь;
- пансіонат «Шацькі озера», озеро Світязь;
- село Світязь, «Метеостанція» та база відпочинку «Нестер Хаус»;
- село Світязь, урочище Тополина, вул. Жовтнева, 61, озеро Світязь;
- село Світязь рекреаційний пункт «Незабудка», озеро Світязь;
- міський пляж на річці Турія між автомобільними мостами на вулицях Незалежності та Сагайдачного (75 метрів від мосту на вулиці Незалежності та 150 метрів від мосту на вулиці Сагайдачного);
- село Соловичі, озеро Велимче.
Волинянин створив подарунок для Валерія Залужного. ВІДЕО
Волинянин Юрій Семенюк із села Люблинець Ковельського району мріє вручити українському генералу Валерію Залужному власноруч створений подарунок.
Польща закупить додаткові артилерійські снаряди для ЗСУ
Уряд Польщі підпише угоду з вітчизняними підприємствами оборонно-промислового комплексу про додаткову закупівлю артилерійських снарядів калібру 155 мм і 120 мм для потреб Збройних сил країни.
США оголосили про черговий пакет військової допомоги України. СПИСОК
Представник Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу в середу, 31 травня, підтвердив, що США нададуть Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть снаряди, зокрема для РСЗВ HIMARS, системи Stinger і ЗРК Avenger.
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А ми традиційно нагадаємо вам про світло у новинній стрічці. В останній день весни, 31 травня, ми писали про таке:
Українські захисники знищили за добу 470 окупантів, 32 безпілотники та російський засіб ППО
За минулу добу, 30 травня, українські бійці ліквідували близько 470 російських загарбників. Загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 31.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 207 910 (+470) осіб,
- танків ‒ 3 802 (+0) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7 472 (+3) од,
- артилерійських систем – 3 460 (+15) од,
- РСЗВ – 575 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 333 (+1) од,
- літаків – 313 (+0) од,
- гелікоптерів – 298 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 124 (+32),
- крилатих ракет ‒ 1 107 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 230 (+11) од,
- спеціальної техніки ‒ 454 (+0).
Волинські тероборонівці підбили ще один російський танк. ВІДЕО
Підрозділи Волинської бригади тероборони спільно з підрозділами зведеного батальйону Національної події «Захід» «мінуснули» ще один російський танк.
Бійці нагадують, що це вже далеко не перша одиниця російської бронетехніки, знищена підрозділами Волинської бригади тероборони спільно з підрозділами зведеного батальйону Національної поліції «Захід».
На Волині визначили 17 місць для купання: де саме
У Волинські області визначили 17 місць масового відпочинку на водоймах. Перелік офіційних визначених місць для купання на водоймах Волині:
- річка Стир (Центральний парк культури і відпочинку);
- Теремнівські водойми;
- місто Берестечко, річка Стир (пляж);
- пляж на озері у селі Низкиничі;
- місто Нововолинськ, мікрорайон Шахтарський, озеро Шахтарське;
- смт. Любешів, річка Стохід (пляж Сонячний);
- санаторій «Лісова пісня», село Гаївка, озеро Пісочне;
- громадська організація «Гряда», озеро Світязь;
- табір «Гарт» Волинського національного університету ім. Л. Українки, озеро Світязь;
- пансіонат «Шацькі озера», озеро Світязь;
- село Світязь, «Метеостанція» та база відпочинку «Нестер Хаус»;
- село Світязь, урочище Тополина, вул. Жовтнева, 61, озеро Світязь;
- село Світязь рекреаційний пункт «Незабудка», озеро Світязь;
- міський пляж на річці Турія між автомобільними мостами на вулицях Незалежності та Сагайдачного (75 метрів від мосту на вулиці Незалежності та 150 метрів від мосту на вулиці Сагайдачного);
- село Соловичі, озеро Велимче.
Волинянин створив подарунок для Валерія Залужного. ВІДЕО
Волинянин Юрій Семенюк із села Люблинець Ковельського району мріє вручити українському генералу Валерію Залужному власноруч створений подарунок.
Польща закупить додаткові артилерійські снаряди для ЗСУ
Уряд Польщі підпише угоду з вітчизняними підприємствами оборонно-промислового комплексу про додаткову закупівлю артилерійських снарядів калібру 155 мм і 120 мм для потреб Збройних сил країни.
США оголосили про черговий пакет військової допомоги України. СПИСОК
Представник Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу в середу, 31 травня, підтвердив, що США нададуть Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть снаряди, зокрема для РСЗВ HIMARS, системи Stinger і ЗРК Avenger.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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