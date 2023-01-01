На Запоріжжі загинув військовий з Волині Андрій Трачук

На Запоріжжі загинув військовий з Волині Андрій Трачук
У війні з російськими окупантами обірвалося життя Андрія Трачука з села Лаврів.

Про це повідомили на сторінці Боратинської громади.

30 травня біля села Новогригорівка Запорізької області при виконанні бойового завдання зі стримування збройної агресії ворога на 44-му році обірвалося життя мешканця села Лаврів — Трачука Андрія Юрійовича.

Колектив Інформаційного агенства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині воїна, його близьким та побратимам.

Чин поховання Героя відбудеться 2 червня у селі Лаврів.

Домовину з тілом воїна зустрічатимемо на вулиці Луцькій, Першотравненвій о 10:30. Об 11:00 відбудеться прощання біля дому Андрія і піша хода до Свято-Покровської церкви, де відбудеться панахида.

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Теги: війна, смерть, Волинь, Лаврів, Андрій Трачук
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