На Запоріжжі загинув військовий з Волині Андрій Трачук
31 травень, 22:57
У війні з російськими окупантами обірвалося життя Андрія Трачука з села Лаврів.
Про це повідомили на сторінці Боратинської громади.
30 травня біля села Новогригорівка Запорізької області при виконанні бойового завдання зі стримування збройної агресії ворога на 44-му році обірвалося життя мешканця села Лаврів — Трачука Андрія Юрійовича.
Колектив Інформаційного агенства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині воїна, його близьким та побратимам.
Чин поховання Героя відбудеться 2 червня у селі Лаврів.
Домовину з тілом воїна зустрічатимемо на вулиці Луцькій, Першотравненвій о 10:30. Об 11:00 відбудеться прощання біля дому Андрія і піша хода до Свято-Покровської церкви, де відбудеться панахида.
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Про це повідомили на сторінці Боратинської громади.
30 травня біля села Новогригорівка Запорізької області при виконанні бойового завдання зі стримування збройної агресії ворога на 44-му році обірвалося життя мешканця села Лаврів — Трачука Андрія Юрійовича.
Колектив Інформаційного агенства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині воїна, його близьким та побратимам.
Чин поховання Героя відбудеться 2 червня у селі Лаврів.
Домовину з тілом воїна зустрічатимемо на вулиці Луцькій, Першотравненвій о 10:30. Об 11:00 відбудеться прощання біля дому Андрія і піша хода до Свято-Покровської церкви, де відбудеться панахида.
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