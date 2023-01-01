Кровотеча та відкритий перелом: у Луцьку вівчарка покусала свою господиню та її доньку. ВІДЕО

Кровотеча та відкритий перелом: у Луцьку вівчарка покусала свою господиню та її доньку. ВІДЕО
Луцькі патрульні отримали виклик. Чоловік розповів, що людина гукає на допомогу.

Про це повідомляють на сторінці Патрульної поліції Волинської області.

Інспектори Анатолій Ліснічук та Орест Романчук негайно вирушили на вулицю Крилова, що у Луцьку. На місці був заявник, який розповів, що коли проходив повз будинку, то почув за парканом крик жінки та гавкіт собаки. Коли ж заглянув до подвір’я — побачив громадянку в плямах крові.

Поліцейські увійшли до двору потерпілої й з’ясували, що її пес покусав дочку. Та коли жінка намагалася зарадити лиху й відтягнути тварину, щоб прив'язати, вівчарка кинулася й на неї. Жінка отримала кілька укусів та відкритий перелом ноги.

Охоронці правопорядку викликали бригаду медиків, а самі розпочали надавати домедичну допомогу. Жінці з сильною кровотечею наклали турнікет, обом обробили рани. Карета медиків доправила матір з донькою до лікарні.


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Теги: Луцьк, поліція, собака
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Коментарі 2
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Так як ви, селяни відноситесь до тварин, тримаючи їх на цепах, вибиваючі їм зуби і т.п, то я не здивуюсь, якщо вони вас позжерають...
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