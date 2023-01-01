На Волині залишаються підтопленими майже 5 тисяч гектарів сільгоспугідь

На Волині залишаються підтопленими майже 5 тисяч гектарів сільгоспугідь
Весняний паводок на території Волинської області йде на спад.

Підтопленими залишаються менше, як п'ять тисяч гектарів сільськогосподарських угідь на території Любешівської територіальної громади, - повідомили в регіональному офісі водних ресурсів.

Наразі фахівці фіксують поступове зниження рівнів води у водотоках області. На заплавах перебувають річки Прип’ять та Стохід у Камінь-Каширському районі, решта річок — в руслі.

"Загалом водогосподарська обстановка на території Волинської області задовільна та контрольована", - йдеться у повідомленні.

Працівники водного господарства у верхів’ях меліоративних систем вже розпочали накопичувати воду, щоб запобігти виникненню пожеж.

Нагадаємо, на Волині підтоплені поля, що унеможливлює початок посівної.

На Волині залишаються підтопленими майже 5 тисяч гектарів сільгоспугідь

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Теги: підтоплення, Волинь
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