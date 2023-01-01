На Волині залишаються підтопленими майже 5 тисяч гектарів сільгоспугідь





Підтопленими залишаються менше, як п'ять тисяч гектарів сільськогосподарських угідь на території Любешівської територіальної громади, - повідомили в регіональному офісі водних ресурсів.



Наразі фахівці фіксують поступове зниження рівнів води у водотоках області. На заплавах перебувають річки Прип’ять та Стохід у Камінь-Каширському районі, решта річок — в руслі.



"Загалом водогосподарська обстановка на території Волинської області задовільна та контрольована", - йдеться у повідомленні.



Працівники водного господарства у верхів’ях меліоративних систем вже розпочали накопичувати воду, щоб запобігти виникненню пожеж.



Нагадаємо,





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