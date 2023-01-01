На Волині залишаються підтопленими майже 5 тисяч гектарів сільгоспугідь
Сьогодні, 20:30
Весняний паводок на території Волинської області йде на спад.
Підтопленими залишаються менше, як п'ять тисяч гектарів сільськогосподарських угідь на території Любешівської територіальної громади, - повідомили в регіональному офісі водних ресурсів.
Наразі фахівці фіксують поступове зниження рівнів води у водотоках області. На заплавах перебувають річки Прип’ять та Стохід у Камінь-Каширському районі, решта річок — в руслі.
"Загалом водогосподарська обстановка на території Волинської області задовільна та контрольована", - йдеться у повідомленні.
Працівники водного господарства у верхів’ях меліоративних систем вже розпочали накопичувати воду, щоб запобігти виникненню пожеж.
Нагадаємо, на Волині підтоплені поля, що унеможливлює початок посівної.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Підтопленими залишаються менше, як п'ять тисяч гектарів сільськогосподарських угідь на території Любешівської територіальної громади, - повідомили в регіональному офісі водних ресурсів.
Наразі фахівці фіксують поступове зниження рівнів води у водотоках області. На заплавах перебувають річки Прип’ять та Стохід у Камінь-Каширському районі, решта річок — в руслі.
"Загалом водогосподарська обстановка на території Волинської області задовільна та контрольована", - йдеться у повідомленні.
Працівники водного господарства у верхів’ях меліоративних систем вже розпочали накопичувати воду, щоб запобігти виникненню пожеж.
Нагадаємо, на Волині підтоплені поля, що унеможливлює початок посівної.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині залишаються підтопленими майже 5 тисяч гектарів сільгоспугідь
Сьогодні, 20:30
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 1 червня
Сьогодні, 20:00
Польща закупить додаткові артилерійські снаряди для ЗСУ
Сьогодні, 19:00
Медіа