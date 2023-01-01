Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 1 червня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 1 червня
У четвер, 1 червня, на Волині очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 19-24° тепла.

За даними Sinoptik, ясному ранку у Луцьку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається до самого вечора. Без опадів.

Температура повітря у Луцьку коливатиметься від 9° до +23°.

Народний прогноз погоди: у перший день літа вшановується пам'ять єпископа Іоанна Готського. В народі цей день називали Іванів день, Іван Хліборост. Його вважали вдалим для роботи в полі та городі. Наші пращури помітили, якщо перші два дні червня йде дощ – весь місяць сухим, а літо теплим буде. А якщо літо розпочинається з холодів, то наступні 40 днів будуть холодними. Спостерігали також за пташиним царством: якщо ворони сідають дзьобами в одну сторону – до сильного вітру.

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Теги: погода, Волинь, Луцьк
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