Польща закупить додаткові артилерійські снаряди для ЗСУ

Польща закупить додаткові артилерійські снаряди для ЗСУ
Уряд Польщі підпише угоду з вітчизняними підприємствами оборонно-промислового комплексу про додаткову закупівлю артилерійських снарядів калібру 155 мм і 120 мм для потреб Збройних сил країни.

Підписання угоди за участю міністра національної оборони Польщі Маріуша Блащака анонсувало оборонне відомство, – пише Суспільне.

«Підписання рамкового контракту на постачання артилерійських боєприпасів калібру 155 мм для Збройних сил Польщі з можливістю придбання різних типів боєприпасів калібру 120 мм відбудеться 1 червня у штаб-квартирі Міністерства національної оборони у Варшаві», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що угода буде укладена між Агенцією озброєння Польщі та консорціумом компаній PGZ-AMUNICJA.

30 травня Польща підписала контракт на купівлю у США протитанкових ракет класу «повітря-земля» Hellfire.

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Теги: Польща, снаряди, ЗСУ
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