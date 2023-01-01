Польща закупить додаткові артилерійські снаряди для ЗСУ





Підписання угоди за участю міністра національної оборони Польщі Маріуша Блащака анонсувало оборонне відомство, – пише



«Підписання рамкового контракту на постачання артилерійських боєприпасів калібру 155 мм для Збройних сил Польщі з можливістю придбання різних типів боєприпасів калібру 120 мм відбудеться 1 червня у штаб-квартирі Міністерства національної оборони у Варшаві», – йдеться у повідомленні.



Зазначається, що угода буде укладена між Агенцією озброєння Польщі та консорціумом компаній PGZ-AMUNICJA.



30 травня Польща підписала контракт на купівлю у США протитанкових ракет класу «повітря-земля» Hellfire.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уряд Польщі підпише угоду з вітчизняними підприємствами оборонно-промислового комплексу про додаткову закупівлю артилерійських снарядів калібру 155 мм і 120 мм для потреб Збройних сил країни.Підписання угоди за участю міністра національної оборони Польщі Маріуша Блащака анонсувало оборонне відомство, – пише Суспільне «Підписання рамкового контракту на постачання артилерійських боєприпасів калібру 155 мм для Збройних сил Польщі з можливістю придбання різних типів боєприпасів калібру 120 мм відбудеться 1 червня у штаб-квартирі Міністерства національної оборони у Варшаві», – йдеться у повідомленні.Зазначається, що угода буде укладена між Агенцією озброєння Польщі та консорціумом компаній PGZ-AMUNICJA.30 травня Польща підписала контракт на купівлю у США протитанкових ракет класу «повітря-земля» Hellfire.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію