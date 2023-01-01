Волинянин створив подарунок для Валерія Залужного. ВІДЕО

Юрій Семенюк із села Люблинець Ковельського району мріє вручити українському генералу Валерію Залужному власноруч створений подарунок.



Про це повідомив журналіст

Це портрет українського козака, викладений із сірників. Його розміри 60 на 105 сантиметрів. На нього пішло 70 тисяч сірників.



"В портреті велич і сила людини, яку й уособлює Валерій Залужний. Козак - символ перемоги. Тому й потрібно цю картину подарувати людині, яка за нашу Україну стоїть горою", - каже майстер.



Свій дар майстер хоче вручити Залужному особисто, в день його ювілею.



А поки є час до ювілею, то картину виставлять на торги, щоб привабити увагу людей й зібрати на автівку для брата митця, який воює на передовій у 100-й бригаді. Тому, хто для підтримки Юриної творчості пожертвує разовим внеском від 20 тисяч гривень і більше, бо саме така собівартість портрету козака, він готовий створити і подарувати ювілейну 30-ту роботу.



Картину навіть посвятив священник.



Той хто хоче допомогти і армії, і автору, може переказати гроші на картку, яка вказана на головному фото.







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Це портрет українського козака, викладений із сірників. Його розміри 60 на 105 сантиметрів. На нього пішло 70 тисяч сірників."В портреті велич і сила людини, яку й уособлює Валерій Залужний. Козак - символ перемоги. Тому й потрібно цю картину подарувати людині, яка за нашу Україну стоїть горою", - каже майстер.Свій дар майстер хоче вручити Залужному особисто, в день його ювілею.А поки є час до ювілею, то картину виставлять на торги, щоб привабити увагу людей й зібрати на автівку для брата митця, який воює на передовій у 100-й бригаді. Тому, хто для підтримки Юриної творчості пожертвує разовим внеском від 20 тисяч гривень і більше, бо саме така собівартість портрету козака, він готовий створити і подарувати ювілейну 30-ту роботу.Картину навіть посвятив священник.Той хто хоче допомогти і армії, і автору, може переказати гроші на картку, яка вказана на головному фото.

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