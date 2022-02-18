Під Луцьком чоловік розпалив величезне вогнище прямо біля лісу

Під Луцьком чоловік розпалив величезне вогнище прямо біля лісу
У громаді біля Луцька пожежники загасили величезне вогнище, як місцевий мешканець розвів у полі поруч з лісовим масивом.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.

У середу, 31 травня, до Служби порятунку звернувся мешканець села Озеряни Боратинської громади, який повідомив, що бачить густий чорний дим в напрямку села Радомишль, неподалік лісового масиву.

На місце виїхали рятувальники 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

На місці вогнеборці зафіксували, що громадянин Андрій Б. на власній земельній ділянці самовільно випалював залишки сухої рослинності без дотримання «Порядку випалювання сухої рослинності або її залишків». Цим він порушив частину першу статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Палія притягнули до адміністративної відповідальності за згаданою статтею.

«Сподіваємось, що цей випадок послугує уроком для всіх громадян, які дозволять собі такі дії. Адже пожежа могла з легкістю перекинутися на лісовий масив і набрати величезних масштабів та нанести колосальні збитки для екології та держави», – йдеться у дописі рятувальників.

Надзвичайники нагадують, що за самовільне спалювання передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Так, відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення, мінімальний штраф за спалювання залишків сухої рослинності складає 3 060 грн, на території об'єктів природно-заповідного фонду – 6 120 грн. А умисний підпал з метою ослаблення держави може вважатися диверсією.

Під Луцьком чоловік розпалив величезне вогнище прямо біля лісу


Під Луцьком чоловік розпалив величезне вогнище прямо біля лісу


Під Луцьком чоловік розпалив величезне вогнище прямо біля лісу

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Теги: ліс, вогнище, штраф
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