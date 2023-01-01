На Волині попрощалися із 19-річним Героєм Артемом Унгур’яном

Артемом Унгур’яном.



Про це



Артем Вячеславович Ургун’ян народився у 2003 році, проживав на території Херсонської області. Виховувався у дитячому будинку. Після закінчення навчального закладу мешкав у сім’ї доброї душі жінки Оглу Петрини Володимирівни. Під час повномасштабного вторгнення російської армії та окупації Херсонщини у вересні 2022 року Артем разом з родиною Петрини Володимирівни переїхав до селища Маневичі, де зареєструвався, як внутрішньо переміщена особа, а вже на початку грудня юний патріот добровольцем пішов захищати свою Вітчизну. Не зміг терпіти, як загарбники безжально нищать наші міста й села, вбивають мирних мешканців.



27 травня 2023 року, будучи вірним військовій присязі, в результаті артобстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України у Харківській області, молодий, сповнений сил та енергії боєць загинув, поклавши своє життя на полі бою за рідну землю, за свободу та незалежність. Йому назавжди буде 19 років. Не встиг влаштувати своє життя, створити сім’ю, не встиг дожити до перемоги України над ворогом…



Сьогодні жителі Маневицького краю



Прощання із загиблим Героєм відбулося у храмі мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії.



Поховали Артема Унгер’яна з почестями на кладовищі у Маневичах.





















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Маневицькій громаді на Волині попрощалися з 19-річнимПро це повідомили у Маневицькій селищній раді.Артем Вячеславович Ургун’ян народився у 2003 році, проживав на території Херсонської області. Виховувався у дитячому будинку. Після закінчення навчального закладу мешкав у сім’ї доброї душі жінкиПід час повномасштабного вторгнення російської армії та окупації Херсонщини у вересні 2022 року Артем разом з родиною Петрини Володимирівни переїхав до селища Маневичі, де зареєструвався, як внутрішньо переміщена особа, а вже на початку грудня юний патріот добровольцем пішов захищати свою Вітчизну. Не зміг терпіти, як загарбники безжально нищать наші міста й села, вбивають мирних мешканців.27 травня 2023 року, будучи вірним військовій присязі, в результаті артобстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України у Харківській області, молодий, сповнений сил та енергії боєць загинув, поклавши своє життя на полі бою за рідну землю, за свободу та незалежність. Йому назавжди буде 19 років. Не встиг влаштувати своє життя, створити сім’ю, не встиг дожити до перемоги України над ворогом…Сьогодні жителі Маневицького краю на колінах із сльозами на очах зустрічали тіло українського захисника. Прощання із загиблим Героєм відбулося у храмі мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії.Поховали Артема Унгер’яна з почестями на кладовищі у Маневичах.

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