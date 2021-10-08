ФК «Луцьксантехмонтаж-536» боротиметься за звання чемпіона України серед аматорських команд. АНОНС МАТЧУ

У неділю, 4 червня, футбольна команда «Луцьксантехмонтаж-536» продовжить боротьбу за звання чемпіона України серед аматорських команд. Матч 1/4 фіналу відбудеться о 13:00 у селі Княгининок.Про церозповів президент клубу «Луцьксантехмонтаж-536»У 1/4 фіналу «Луцьксантехмонтаж-536» зіграє з командою «Дружба» (с. Мирівка, Київська область). Матч-відповідь відбудеться 11 червня на полі суперників.Зауважимо, що 28 травня відбулись ігри заключного туру групового етапу Чемпіонату України з футболу серед аматорських команд.Футболісти «Луцьксантехмонтаж-536» у 12 турі в 1 групі вибороли перемогу на чужому полі у «Варатик» (м. Коломия) та, зайнявши четверте місце, потрапили до вісімки найкращих аматорських колективів України.«Ця подія стала історичною не тільки для будівельників, але й для волинського футболу загалом. Адже за роки незалежності жодній з волинських аматорських команд не вдавалось досягнути такого успіху, беручи участь в змаганнях всеукраїнського рівня під егідою ААФУ», – зазначив Ігор Чорнуха.