«Маємо підтвердження участі Білорусі у переміщенні через її територію військовополонених», – Лубінець

«Маємо підтвердження участі Білорусі у переміщенні через її територію військовополонених», – Лубінець
Українська влада має підтвердження, що через територію Білорусі за участі влади цієї країни відбувалося примусове переміщення українських дітей і військовополонених.

Про це під час брифінгу заявив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, передає кореспондент Укрінформу.

"У нас є підтвердження того, що через територію Білорусі за безпосередньої участі влади Білорусі відбувалося як примусове переміщення українських дітей, цивільних заручників, так і військовополонених", - сказав він.

Нагадаємо, що Україна розслідує роль Білорусі в депортації українських дітей, яких росія примусово вивозила з окупованих територій. Білоруська опозиція оприлюднила доповідь, у якій ідеться, що уряд Лукашенка брав участь у незаконній депортації дітей з окупованих Росією територій України. У ній мова йшла про те, що 2 150 українських дітей (у тому числі сиріт у віці від 6 до 15 років) були відправлені в так звані табори відпочинку та санаторії на території Білорусі.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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