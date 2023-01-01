«Маємо підтвердження участі Білорусі у переміщенні через її територію військовополонених», – Лубінець
Сьогодні, 17:22
Українська влада має підтвердження, що через територію Білорусі за участі влади цієї країни відбувалося примусове переміщення українських дітей і військовополонених.
Про це під час брифінгу заявив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, передає кореспондент Укрінформу.
"У нас є підтвердження того, що через територію Білорусі за безпосередньої участі влади Білорусі відбувалося як примусове переміщення українських дітей, цивільних заручників, так і військовополонених", - сказав він.
Нагадаємо, що Україна розслідує роль Білорусі в депортації українських дітей, яких росія примусово вивозила з окупованих територій. Білоруська опозиція оприлюднила доповідь, у якій ідеться, що уряд Лукашенка брав участь у незаконній депортації дітей з окупованих Росією територій України. У ній мова йшла про те, що 2 150 українських дітей (у тому числі сиріт у віці від 6 до 15 років) були відправлені в так звані табори відпочинку та санаторії на території Білорусі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це під час брифінгу заявив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, передає кореспондент Укрінформу.
"У нас є підтвердження того, що через територію Білорусі за безпосередньої участі влади Білорусі відбувалося як примусове переміщення українських дітей, цивільних заручників, так і військовополонених", - сказав він.
Нагадаємо, що Україна розслідує роль Білорусі в депортації українських дітей, яких росія примусово вивозила з окупованих територій. Білоруська опозиція оприлюднила доповідь, у якій ідеться, що уряд Лукашенка брав участь у незаконній депортації дітей з окупованих Росією територій України. У ній мова йшла про те, що 2 150 українських дітей (у тому числі сиріт у віці від 6 до 15 років) були відправлені в так звані табори відпочинку та санаторії на території Білорусі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Під Луцьком чоловік розпалив величезне вогнище прямо біля лісу
Сьогодні, 17:55
На Волині попрощалися із 19-річним Героєм Артемом Унгур’яном
Сьогодні, 17:30
«Маємо підтвердження участі Білорусі у переміщенні через її територію військовополонених», – Лубінець
Сьогодні, 17:22
Білоруські прикордонники запросили українських «колег» на борщ: відповідь не забарилася
Сьогодні, 16:50
Волинським бійцям із танкового батальйону, які воюють на Авдіївському напрямку, потрібна допомога
Сьогодні, 16:40
Медіа