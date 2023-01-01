«Маємо підтвердження участі Білорусі у переміщенні через її територію військовополонених», – Лубінець





Про це під час брифінгу заявив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, передає кореспондент



"У нас є підтвердження того, що через територію Білорусі за безпосередньої участі влади Білорусі відбувалося як примусове переміщення українських дітей, цивільних заручників, так і військовополонених", - сказав він.



Нагадаємо, що Україна розслідує

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українська влада має підтвердження, що через територію Білорусі за участі влади цієї країни відбувалося примусове переміщення українських дітей і військовополонених.Про це під час брифінгу заявив Уповноважений ВР з прав людини, передає кореспондент Укрінформу "У нас є підтвердження того, що через територію Білорусі за безпосередньої участі влади Білорусі відбувалося як примусове переміщення українських дітей, цивільних заручників, так і військовополонених", - сказав він.Нагадаємо, що Україна розслідує роль Білорусі в депортації українських дітей , яких росія примусово вивозила з окупованих територій. Білоруська опозиція оприлюднила доповідь, у якій ідеться, що уряд Лукашенка брав участь у незаконній депортації дітей з окупованих Росією територій України. У ній мова йшла про те, що 2 150 українських дітей (у тому числі сиріт у віці від 6 до 15 років) були відправлені в так звані табори відпочинку та санаторії на території Білорусі.

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