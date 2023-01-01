Білоруські прикордонники запросили українських «колег» на борщ: відповідь не забарилася

Білоруські прикордонники запросили українських «колег» на борщ: відповідь не забарилася
Білоруські прикордонники увімкнули співробітникам Держприкордонслужби України аудіозапис із запрошенням на борщ, а по суті – з пропозицією перейти на їхній бік. Про це повідомляє «Белсат».

На записі жіночий голос звертається до українських прикордонників, називаючи їх по-радянському «товаришами». Запис лунає українською мовою.

Стверджується, що гарячі страви в обох країнах дуже схожі, але є й невеликі відмінності – в український борщ заведено додавати квасолю, а в білоруський – більше картоплі. Голос каже, що борщ – це унікальна страва східнослов’янської кухні, якої немає в європейських кухнях.

«Коли вам більше не буде з чого готувати ваш борщ, переходьте на наш бік. Спробуйте наш білоруський борщ! Не пошкодуєте!» – завершує голос.

Державна прикордонна служба України не оцінила такий жест, запропонувавши змінити «інгредієнти».

Про це повідомляє ДПСУ.

«Скільки бульби в «щі» не додавай, виходить «союзная похльобка». Одним словом, гарна спроба, але ні!» – кажуть прикордонники.

За словами військових, український борщ сильно відрізняється від їх борщу та нині «радше схожий на російські щі», навіть якщо додавати туди більше картоплі.

«Він зовсім не той самий, як це було до моменту, коли для його приготування ви використали ніж, який встромили у спину українців», – підкреслюють в заяві.

Також українські прикордонники назвали борщ білорусів «картопляне вариво, що за консистенцією подібне до тюремної баланди», бо громадяни Білорусі «вже багато років знаходяться у полоні одного тирана та одного бункерного діда».

«Натомість радимо вам змінити «інгредієнти» і стати вільним народом, а не насильно ув’язненими. А до того – їжте самі, не вдавіться. До себе вас не кличемо і наполегливо радимо залишатися на своїй території. Бо пошкодуєте!» – попередили українські прикордонники.


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Теги: прикордонники, Білорусь, ДПСУ, борщ
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