Волинським бійцям із танкового батальйону, які воюють на Авдіївському напрямку, потрібна допомога

Волинським бійцям із танкового батальйону, які воюють на Авдіївському напрямку, потрібна допомога
Волинські воїни із танкового батальйону, які перебувають на Авдіївському напрямку, потребують допомоги та підтримки. Хлопці з 12 ОТБ збирають кошти на відновлення автівок, які постраждали після обстрілів.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів Олександр, боєць із Ковельського району, який зараз перебуває на Сході України.

Волинянин каже, що для виконання бойових завдань на Авдіївському напрямку, у першу чергу, потрібен транспорт. Обстріли не припиняються. Часто від автомобілей залишається лише залізо. Хлопці намагаються максимум ремонтувати ті автівки, що вціліли, бо потреба у транспорті на фронті колосальна.

«Заздалегідь вдячні всім і кожному, хто приєднається до збору коштів», - наголошують рідні бійця.

Боротьба за незалежність нашої країни триває. Крок за кроком наші воїни «вигризають» кожен метр, кожне наше місто й село. Зараз хлопцям потрібна наша підтримка.

Щоб долучитися до допомоги бійцям на фронті, ви можете надіслати кошти за реквізитами:

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Волинським бійцям із танкового батальйону, які воюють на Авдіївському напрямку, потрібна допомога

Волинським бійцям із танкового батальйону, які воюють на Авдіївському напрямку, потрібна допомога

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Теги: Волинь, танковий батальйон, допомога
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