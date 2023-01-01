Волинським бійцям із танкового батальйону, які воюють на Авдіївському напрямку, потрібна допомога

Волинські воїни із танкового батальйону, які перебувають на Авдіївському напрямку, потребують допомоги та підтримки. Хлопці з 12 ОТБ збирають кошти на відновлення автівок, які постраждали після обстрілів.Про церозповів, боєць із Ковельського району, який зараз перебуває на Сході України.Волинянин каже, що для виконання бойових завдань на Авдіївському напрямку, у першу чергу, потрібен транспорт. Обстріли не припиняються. Часто від автомобілей залишається лише залізо. Хлопці намагаються максимум ремонтувати ті автівки, що вціліли, бо потреба у транспорті на фронті колосальна.«Заздалегідь вдячні всім і кожному, хто приєднається до збору коштів», - наголошують рідні бійця.Боротьба за незалежність нашої країни триває. Крок за кроком наші воїни «вигризають» кожен метр, кожне наше місто й село. Зараз хлопцям потрібна наша підтримка.