На Волині зустріли загиблого Героя Петра Коваля

Петра Коваля із села Добре, який загинув, захищаючи Україну.



Про це повідомляє Камінь-Каширська громада.



«Тяжко повірити в ще одну втрату, а ще тяжче прийняти її. Висловлюємо найщиріші слова підтримки та вдячності за справжнього, хороброго, сильного сина України, всім рідним і близьким людям загиблого. Не зможемо ворогові пробачити цю непоправну втрату. Нехай душа Героя знайде вічний спокій у Царстві Небесному», - йдеться в дописі.



Нагадаємо,





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині зустріли Герояіз села Добре, який загинув, захищаючи Україну.Про це повідомляє Камінь-Каширська громада.«Тяжко повірити в ще одну втрату, а ще тяжче прийняти її. Висловлюємо найщиріші слова підтримки та вдячності за справжнього, хороброго, сильного сина України, всім рідним і близьким людям загиблого. Не зможемо ворогові пробачити цю непоправну втрату. Нехай душа Героя знайде вічний спокій у Царстві Небесному», - йдеться в дописі.Нагадаємо, на війні загинув захисник з села Добре Камінь-Каширської громади Петро Коваль, 1979 року народження.

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