На Волині зустріли загиблого Героя Петра Коваля

На Волині зустріли загиблого Героя Петра Коваля
На Волині зустріли Героя Петра Коваля із села Добре, який загинув, захищаючи Україну.

Про це повідомляє Камінь-Каширська громада.

«Тяжко повірити в ще одну втрату, а ще тяжче прийняти її. Висловлюємо найщиріші слова підтримки та вдячності за справжнього, хороброго, сильного сина України, всім рідним і близьким людям загиблого. Не зможемо ворогові пробачити цю непоправну втрату. Нехай душа Героя знайде вічний спокій у Царстві Небесному», - йдеться в дописі.

Нагадаємо, на війні загинув захисник з села Добре Камінь-Каширської громади Петро Коваль, 1979 року народження.


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Теги: війна, Росія, Україна
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