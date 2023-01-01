На Волині зустріли загиблого Героя Петра Коваля
Сьогодні, 16:10
На Волині зустріли Героя Петра Коваля із села Добре, який загинув, захищаючи Україну.
Про це повідомляє Камінь-Каширська громада.
«Тяжко повірити в ще одну втрату, а ще тяжче прийняти її. Висловлюємо найщиріші слова підтримки та вдячності за справжнього, хороброго, сильного сина України, всім рідним і близьким людям загиблого. Не зможемо ворогові пробачити цю непоправну втрату. Нехай душа Героя знайде вічний спокій у Царстві Небесному», - йдеться в дописі.
Нагадаємо, на війні загинув захисник з села Добре Камінь-Каширської громади Петро Коваль, 1979 року народження.
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Про це повідомляє Камінь-Каширська громада.
«Тяжко повірити в ще одну втрату, а ще тяжче прийняти її. Висловлюємо найщиріші слова підтримки та вдячності за справжнього, хороброго, сильного сина України, всім рідним і близьким людям загиблого. Не зможемо ворогові пробачити цю непоправну втрату. Нехай душа Героя знайде вічний спокій у Царстві Небесному», - йдеться в дописі.
Нагадаємо, на війні загинув захисник з села Добре Камінь-Каширської громади Петро Коваль, 1979 року народження.
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