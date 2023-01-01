Зеленський призначив голову Одеської ОВА

Зеленський призначив голову Одеської ОВА
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олега Кіпера на посаду голови Одеської обласної військової адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.

"Призначити Кіпера Олега Олександровича головою Одеської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі голови держави.

Що відомо про Кіпера

Зазначимо, що Олег Кіпер почав працювати у прокуратурі ще 2001 року. Він обіймав різні посади у прокуратурах Одеської та Івано-Франківської областей.

За часів президентства Віктора Януковича Кіпер обіймав посаду заступника начальника Генпрокуратури. Його призначив колишній скандальний генпрокурор Віктор Пшонка.

У жовтні 2014 року Кіперу заборонили обіймати державні посади, згідно із законом "Про очищення влади". Але у 2019 році Окружний адміністративний суд Києва, відомий скандальними рішеннями, назвав люстрацію безпідставною.

З 27 липня 2020 року Кіпер обіймав посаду прокурора Києва.

Він потрапив у скандал, коли ЗМІ дізналися про його виїзд за кордон на час новорічних свят наприкінці 2022 року.

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Теги: Зеленський, голова Одеської ОВА
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