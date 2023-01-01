Зеленський призначив голову Одеської ОВА

Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олега Кіпера на посаду голови Одеської обласної військової адміністрації.



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"Призначити Кіпера Олега Олександровича головою Одеської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі голови держави.



Що відомо про Кіпера



Зазначимо, що Олег Кіпер почав працювати у прокуратурі ще 2001 року. Він обіймав різні посади у прокуратурах Одеської та Івано-Франківської областей.



За часів президентства Віктора Януковича Кіпер обіймав посаду заступника начальника Генпрокуратури. Його призначив колишній скандальний генпрокурор Віктор Пшонка.



У жовтні 2014 року Кіперу заборонили обіймати державні посади, згідно із законом "Про очищення влади". Але у 2019 році Окружний адміністративний суд Києва, відомий скандальними рішеннями, назвав люстрацію безпідставною.



З 27 липня 2020 року Кіпер обіймав посаду прокурора Києва.



Він потрапив у скандал, коли ЗМІ дізналися про його виїзд за кордон на час новорічних свят наприкінці 2022 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українипідписав указ про призначенняна посаду голови Одеської обласної військової адміністрації.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента."Призначити Кіпера Олега Олександровича головою Одеської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі голови держави.Зазначимо, що Олег Кіпер почав працювати у прокуратурі ще 2001 року. Він обіймав різні посади у прокуратурах Одеської та Івано-Франківської областей.За часів президентстваКіпер обіймав посаду заступника начальника Генпрокуратури. Його призначив колишній скандальний генпрокурорУ жовтні 2014 року Кіперу заборонили обіймати державні посади, згідно із законом "Про очищення влади". Але у 2019 році Окружний адміністративний суд Києва, відомий скандальними рішеннями, назвав люстрацію безпідставною.З 27 липня 2020 року Кіпер обіймав посаду прокурора Києва.Він потрапив у скандал, коли ЗМІ дізналися про його виїзд за кордон на час новорічних свят наприкінці 2022 року.

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