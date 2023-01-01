У Луцькій громаді третій рік не працюватимуть пришкільні табори
Сьогодні, 15:22
У Луцьку та громаді третій рік поспіль не працюватимуть пришкільні табори.
Про це розповів Суспільному директор міського департаменту освіти Віталій Бондар.
Раніше табори не функціонували через дію антиковідних норм, зараз – через складну безпекову ситуацію в країні.
Зі слів чиновника, замість шкільних в місті планують відкрити інші денні табори для дітей.
"Працюємо разом із благодійними організаціями щодо відкриття денних таборів в межах міста, де буде оздоровлено понад 500 дітей різних вікових і пільгових категорій. Крім того, працюватимуть табори в Польщі і Німеччині – це для дітей загиблих воїнів, безвісти зниклих, учасників бойових дій", – сказав Віталій Бондар.
Як додав посадовець, батьки учнів, які не входять у пільгові категорії, і хочуть, щоб їх діти відвідували денні табори, можуть звернутися із заявою у свій навчальний заклад.
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Про це розповів Суспільному директор міського департаменту освіти Віталій Бондар.
Раніше табори не функціонували через дію антиковідних норм, зараз – через складну безпекову ситуацію в країні.
Зі слів чиновника, замість шкільних в місті планують відкрити інші денні табори для дітей.
"Працюємо разом із благодійними організаціями щодо відкриття денних таборів в межах міста, де буде оздоровлено понад 500 дітей різних вікових і пільгових категорій. Крім того, працюватимуть табори в Польщі і Німеччині – це для дітей загиблих воїнів, безвісти зниклих, учасників бойових дій", – сказав Віталій Бондар.
Як додав посадовець, батьки учнів, які не входять у пільгові категорії, і хочуть, щоб їх діти відвідували денні табори, можуть звернутися із заявою у свій навчальний заклад.
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