У росії будують масштабні комплекси для зберігання трупів своїх солдатів, які загинули в Україні, – розвідка
Сьогодні, 14:42
У Курську та Ростові-на-дону росіяни будують масштабні комплекси для сортування, аналізу й зберігання трупів ліквідованого на війні проти України особового складу.
Про це повідомляє ГУР МОУ.
Площа кожного об’єкта ― понад 4000 квадратних метрів.
До комплексів будуть входити:
- пункти для проведення слідчих дій та досліджень над тілами;
- рефрижераторні з холодильними камерами на 1000 місць;
- склади з трунами та іншим похоронними декораціями;
- скорботна зала.
Закладена вартість будівництва комплексу для знищених окупантів у ростові-на-дону становить близько 600 мільйонів рублів, у курську ― понад 800 мільйонів рублів.
Вартість рефрижераторного обладнання оцінюється у понад мільярд рублів для кожного комплексу.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України констатує, що терористична росія уже не здатна приховувати масштаб втрат особового складу у війні проти України.
Будівництво вказаних комплексів на території московії підтверджує факт, що путінський режим посилає свою окупаційну армію на смертельний конвеєр, але не справляється з потоком загиблих.
ГУР МО України нагадує, що кожен російський солдат, який не вчиняв воєнних злочинів, має можливість здатись в полон. В іншому випадку, його чекає холодильник на одній із сортувальних баз для трупів у росії.
Нагадаємо, що за минулу добу, 30 травня, українські бійці ліквідували близько 470 російських загарбників.
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Про це повідомляє ГУР МОУ.
Площа кожного об’єкта ― понад 4000 квадратних метрів.
До комплексів будуть входити:
- пункти для проведення слідчих дій та досліджень над тілами;
- рефрижераторні з холодильними камерами на 1000 місць;
- склади з трунами та іншим похоронними декораціями;
- скорботна зала.
Закладена вартість будівництва комплексу для знищених окупантів у ростові-на-дону становить близько 600 мільйонів рублів, у курську ― понад 800 мільйонів рублів.
Вартість рефрижераторного обладнання оцінюється у понад мільярд рублів для кожного комплексу.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України констатує, що терористична росія уже не здатна приховувати масштаб втрат особового складу у війні проти України.
Будівництво вказаних комплексів на території московії підтверджує факт, що путінський режим посилає свою окупаційну армію на смертельний конвеєр, але не справляється з потоком загиблих.
ГУР МО України нагадує, що кожен російський солдат, який не вчиняв воєнних злочинів, має можливість здатись в полон. В іншому випадку, його чекає холодильник на одній із сортувальних баз для трупів у росії.
Нагадаємо, що за минулу добу, 30 травня, українські бійці ліквідували близько 470 російських загарбників.
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У росії будують масштабні комплекси для зберігання трупів своїх солдатів, які загинули в Україні, – розвідка
Сьогодні, 14:42
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