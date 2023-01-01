У росії будують масштабні комплекси для зберігання трупів своїх солдатів, які загинули в Україні, – розвідка





Про це повідомляє



Площа кожного об’єкта ― понад 4000 квадратних метрів.



До комплексів будуть входити:



- пункти для проведення слідчих дій та досліджень над тілами;



- рефрижераторні з холодильними камерами на 1000 місць;



- склади з трунами та іншим похоронними декораціями;



- скорботна зала.



Закладена вартість будівництва комплексу для знищених окупантів у ростові-на-дону становить близько 600 мільйонів рублів, у курську ― понад 800 мільйонів рублів.



Вартість рефрижераторного обладнання оцінюється у понад мільярд рублів для кожного комплексу.



Головне управління розвідки Міністерства оборони України констатує, що терористична росія уже не здатна приховувати масштаб втрат особового складу у війні проти України.



Будівництво вказаних комплексів на території московії підтверджує факт, що путінський режим посилає свою окупаційну армію на смертельний конвеєр, але не справляється з потоком загиблих.



ГУР МО України нагадує, що кожен російський солдат, який не вчиняв воєнних злочинів, має можливість здатись в полон. В іншому випадку, його чекає холодильник на одній із сортувальних баз для трупів у росії.



Нагадаємо, що за минулу добу, 30 травня,

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