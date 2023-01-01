СБУ повідомила про підозру чотирьом блогеркам, які «засвітили» роботу ППО у Києві

СБУ повідомила про підозру чотирьом блогеркам, які «засвітили» роботу ППО у Києві
СБУ повідомила про підозру чотирьом блогеркам, які «засвітили» роботу ППО під час російського удару по Києву 16 травня.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки зібрала доказову базу і отримала висновки експертиз, які підтвердили незаконну діяльність чотирьох мешканок столиці, що поширювали інформацію про роботу української ППО під час масованої атаки рф на Київ 16 травня.

Одна з них – 32-річна киянка – виклала заборонений контент у своїх соцмережах та надіслала його адміністратору одного із популярних Телеграм-каналів.

А вже за кілька годин її відеозапис був поширений на проросійських майданчиках.

Інша – 36-річна киянка – опублікувала відео з роботою ППО та результати ураження ворожих цілей у власному Інстаграм-акаунті.

Третя фігурантка також поділилася своєю відеозйомкою у соцмережах.

Четверта підозрювана – уродженка Сумщини, яка проживає у Києві. Спочатку вона відзняла результати збиття ворожих ракет, а потім розіслала файли своїм знайомим у різні месенджери.

Для уникнення кримінальної відповідальності зловмисниця намагалася видалити заборонені повідомлення.

Усім чотирьом слідчі СБУ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного стану).
СБУ повідомила про підозру чотирьом блогеркам, які «засвітили» роботу ППО у Києві

Блогеркам загрожує до 8 років тюрми.

Під час невідкладних слідчих дій за місцями проживання виявлено мобільні телефони і комп’ютери, які вони використовували для поширення своїх відео.

Стосовно ще двох фігурантів, які в той день також оприлюднили заборонений контент і яких одразу викрила СБУ, слідчі дії тривають.

Служба безпеки вкотре наголошує на забороні знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали про діяльність Сил оборони і наслідки ворожих обстрілів.
СБУ повідомила про підозру чотирьом блогеркам, які «засвітили» роботу ППО у Києві

Їхнє поширення розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином, що карається відповідно до закону.
СБУ повідомила про підозру чотирьом блогеркам, які «засвітили» роботу ППО у Києві

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Теги: Росія, Україна, війна, СБУ
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