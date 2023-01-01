Війна забрала життя Героя з Волині Леоніда Прокопчука

Війна забрала життя Героя з Волині Леоніда Прокопчука
28 травня перестало битися серце ще одного Героя, жителя села Кутрів Берестечківської громади Прокопчука Леоніда Павловича, 29.06.1968 року народження.

Про це повідомили у громаді.

"З великим сумом співчуваємо рідним та близьким. Сумуємо разом з Вами в тяжку годину скорботи та складаємо шану загиблому Герою. Про час, дату та місце зустрічі Героя-захисника повідомимо згодом", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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