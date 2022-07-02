На Волині визначили 17 місць для купання: де саме

На Волині визначили 17 місць для купання: де саме
У Волинські області визначили 17 місць масового відпочинку на водоймах.

Про це розповів Суспільному заступник начальника з запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС області Костянтин Романчук.

З його слів, щороку перелік водойм, де можна купатися, зменшується. П'ять років тому в області було 54 локації для купання, торік – 19. У 2023 році органи місцевого самоврядування подали лише 17 заявок.

Перелік офіційних визначених місць для купання на водоймах Волині:

- річка Стир (Центральний парк культури і відпочинку);
- Теремнівські водойми;
- місто Берестечко, річка Стир (пляж);
- пляж на озері у селі Низкиничі;
- місто Нововолинськ, мікрорайон Шахтарський, озеро Шахтарське;
- смт. Любешів, річка Стохід (пляж Сонячний);
- санаторій "Лісова пісня", село Гаївка, озеро Пісочне;
- громадська організація "Гряда", озеро Світязь;
- табір "Гарт" Волинського національного університету ім. Л. Українки, озеро Світязь;
- пансіонат "Шацькі озера", озеро Світязь;
- село Світязь, "Метеостанція" та база відпочинку "Нестер Хаус";
- село Світязь, урочище Тополина, вул. Жовтнева, 61, озеро Світязь;
- село Світязь рекреаційний пункт "Незабудка", озеро Світязь;
- міський пляж на річці Турія між автомобільними мостами на вулицях Незалежності та Сагайдачного (75 метрів від мосту на вулиці Незалежності та 150 метрів від мосту на вулиці Сагайдачного);
- село Соловичі, озеро Велимче.

Деякі водойми ще перебувають на огляді. Водолази перевіряють дно озер та річок і очищують їх від небезпечного сміття. Зі слів Костянтина Романчука, огляд водойм триватиме ще орієнтовно два тижні.

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Теги: водойми, купання, Волинь, Світязь
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