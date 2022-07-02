На Волині визначили 17 місць для купання: де саме





Про це розповів Костянтин Романчук.



З його слів, щороку перелік водойм, де можна купатися, зменшується. П'ять років тому в області було 54 локації для купання, торік – 19. У 2023 році органи місцевого самоврядування подали лише 17 заявок.



Перелік офіційних визначених місць для купання на водоймах Волині:



- річка Стир (Центральний парк культури і відпочинку);

- Теремнівські водойми;

- місто Берестечко, річка Стир (пляж);

- пляж на озері у селі Низкиничі;

- місто Нововолинськ, мікрорайон Шахтарський, озеро Шахтарське;

- смт. Любешів, річка Стохід (пляж Сонячний);

- санаторій "Лісова пісня", село Гаївка, озеро Пісочне;

- громадська організація "Гряда", озеро Світязь;

- табір "Гарт" Волинського національного університету ім. Л. Українки, озеро Світязь;

- пансіонат "Шацькі озера", озеро Світязь;

- село Світязь, "Метеостанція" та база відпочинку "Нестер Хаус";

- село Світязь, урочище Тополина, вул. Жовтнева, 61, озеро Світязь;

- село Світязь рекреаційний пункт "Незабудка", озеро Світязь;

- міський пляж на річці Турія між автомобільними мостами на вулицях Незалежності та Сагайдачного (75 метрів від мосту на вулиці Незалежності та 150 метрів від мосту на вулиці Сагайдачного);

- село Соловичі, озеро Велимче.



Деякі водойми ще перебувають на огляді. Водолази перевіряють дно озер та річок і очищують їх від небезпечного сміття. Зі слів Костянтина Романчука, огляд водойм триватиме ще орієнтовно два тижні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинські області визначили 17 місць масового відпочинку на водоймах.Про це розповів Суспільному заступник начальника з запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС областіЗ його слів, щороку перелік водойм, де можна купатися, зменшується. П'ять років тому в області було 54 локації для купання, торік – 19. У 2023 році органи місцевого самоврядування подали лише 17 заявок.Перелік офіційних визначених місць для купання на водоймах Волині:- річка Стир (Центральний парк культури і відпочинку);- Теремнівські водойми;- місто Берестечко, річка Стир (пляж);- пляж на озері у селі Низкиничі;- місто Нововолинськ, мікрорайон Шахтарський, озеро Шахтарське;- смт. Любешів, річка Стохід (пляж Сонячний);- санаторій "Лісова пісня", село Гаївка, озеро Пісочне;- громадська організація "Гряда", озеро Світязь;- табір "Гарт" Волинського національного університету ім. Л. Українки, озеро Світязь;- пансіонат "Шацькі озера", озеро Світязь;- село Світязь, "Метеостанція" та база відпочинку "Нестер Хаус";- село Світязь, урочище Тополина, вул. Жовтнева, 61, озеро Світязь;- село Світязь рекреаційний пункт "Незабудка", озеро Світязь;- міський пляж на річці Турія між автомобільними мостами на вулицях Незалежності та Сагайдачного (75 метрів від мосту на вулиці Незалежності та 150 метрів від мосту на вулиці Сагайдачного);- село Соловичі, озеро Велимче.Деякі водойми ще перебувають на огляді. Водолази перевіряють дно озер та річок і очищують їх від небезпечного сміття. Зі слів Костянтина Романчука, огляд водойм триватиме ще орієнтовно два тижні.

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