На війні загинув Герой з Волині Петро Коваль

Петро Коваль, 1979 року народження.



Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці.



«Не встигає громада оговтатися від втрат захисників, як знову трагічна звістка прийшла з передової. Захищаючи незалежність і цілісність держави загинув наш краянин із села Добре – Коваль Петро. Вічна і світла пам'ять Герою! Співчуття рідним та близьким людям», – йдеться у повідомленні.



Деталі щодо зустрічі скорботного кортежу повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого Героя. Вічна пам’ять, честь і слава!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув захисник з села Добре Камінь-Каширської громади, 1979 року народження.Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці.«Не встигає громада оговтатися від втрат захисників, як знову трагічна звістка прийшла з передової. Захищаючи незалежність і цілісність держави загинув наш краянин із села Добре – Коваль Петро. Вічна і світла пам'ять Герою! Співчуття рідним та близьким людям», – йдеться у повідомленні.Деталі щодо зустрічі скорботного кортежу повідомлять згодом.

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