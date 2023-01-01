На війні загинув Герой з Волині Петро Коваль

На війні загинув Герой з Волині Петро Коваль
На війні загинув захисник з села Добре Камінь-Каширської громади Петро Коваль, 1979 року народження.

Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці.

«Не встигає громада оговтатися від втрат захисників, як знову трагічна звістка прийшла з передової. Захищаючи незалежність і цілісність держави загинув наш краянин із села Добре – Коваль Петро. Вічна і світла пам'ять Герою! Співчуття рідним та близьким людям», – йдеться у повідомленні.

Деталі щодо зустрічі скорботного кортежу повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого Героя. Вічна пам’ять, честь і слава!

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