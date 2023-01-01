Курс валют у Луцьку 30 травня





Про це повідомляє Говерла.



Євро купують за 40.26, а продають за – 40.50.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.82, а продають за 8,98.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 30 травня готівковий курс долара становить 37.30, продають його за 37.40.Про це повідомляє Говерла.Євро купують за 40.26, а продають за – 40.50.Щодо польського злотого, то його купують за 8.82, а продають за 8,98.

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