У москві безпілотники врізалися у дві багатоповерхівки, – росЗМІ

У москві безпілотники врізалися у дві багатоповерхівки, – росЗМІ
Російські медіа повідомляють, що вночі 30 травня безпілотники атакували дві багатоповерхівки у москві.

За інформацією "Baza", вибух стався близько 4 години ранку у багатоповерхівці на вулиці Атласова в новій москві.

Повідомляється, що у кількох квартирах вилетіло скло.

"Baza" пише, що мешканці будинку, в якому стався вибух, виявили предмет, схожий на крило безпілотника. За версією поліцейських, зазначає видання, саме він міг стати причиною вибуху.

На місці вибуху в багатоповерхівці працюють вибухотехніки і співробітники ФСБ.

За попередньою версією, відзначає видання, у будинок міг врізатися безпілотник, який летів з боку Калузької області в бік москви.

Зазначається, що, ймовірно, БПЛА летів на надмалій висоті та врізався в будинок у районі технічного поверху.

За інформацією видання "РИА Новости", яке посилається на співрозмовника в екстрених службах рф, загалом вночі 30 травня безпілотники влучили у два житлові будинки в москві, постраждалих немає.

Зазначається, що один безпілотник влучив у верхні поверхи житлового будинку на вул. Профспілковій, 98, зруйнувавши фасад і заскління будинку. Другий влучив у 24-поверховий житловий будинок на вулиці Атласова в новій москві.

Мер москви Сергій Собянін повідомив, що через атаку БПЛА в Москві кілька будівель зазнали незначних пошкоджень, ніхто серйозно не постраждав.

Собянін також заявив, що з метою безпеки на час роботи екстрених служб проведено евакуацію мешканців кількох під'їздів у двох будинках, які постраждали від влучання БПЛА.


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Теги: Москва, безпілотники, руйнування
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