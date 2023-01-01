На Волині поховають сім'ю з Донеччини, яка загинула у жахливій автокатастрофі





У ДТП загинули жителі міста Єнакієве, що на Донеччині, - Лабудько Віктор Станіславович, 1958 р.н. та Лабудько Валентина Григорівна, 1959 р.н.



Як повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк, на жаль, рідних та знайомих не вдалося відшукати.



«За рішенням правоохоронних органів загиблі будуть поховані на цвинтарі нашого селища. Як віруючі християни віддамо шану людям, які загинули далеко від рідного краю. Не з добра вони перебували у неблизькій дорозі", - зазначив він.



Чин відспівування відбудеться в Храмі Віри, Надії, Любові та їх матері Софії 30 травня о 12.00 годині.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Страшна автокатастрофа сталася вранці 27 травня поблизу селища Маневичі. Легковик Chevrolet Lacetti зіткнувся із вантажівкою DAF під керуванням 59-річного жителя Любешівщини.У ДТП загинули жителі міста Єнакієве, що на Донеччині, -, 1958 р.н. та, 1959 р.н.Як повідомив Маневицький селищний голова, на жаль, рідних та знайомих не вдалося відшукати.«За рішенням правоохоронних органів загиблі будуть поховані на цвинтарі нашого селища. Як віруючі християни віддамо шану людям, які загинули далеко від рідного краю. Не з добра вони перебували у неблизькій дорозі", - зазначив він.Чин відспівування відбудеться в Храмі Віри, Надії, Любові та їх матері Софії 30 травня о 12.00 годині.

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