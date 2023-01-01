На Волині поховають сім'ю з Донеччини, яка загинула у жахливій автокатастрофі
Сьогодні, 09:40
Страшна автокатастрофа сталася вранці 27 травня поблизу селища Маневичі. Легковик Chevrolet Lacetti зіткнувся із вантажівкою DAF під керуванням 59-річного жителя Любешівщини.
У ДТП загинули жителі міста Єнакієве, що на Донеччині, - Лабудько Віктор Станіславович, 1958 р.н. та Лабудько Валентина Григорівна, 1959 р.н.
Як повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк, на жаль, рідних та знайомих не вдалося відшукати.
«За рішенням правоохоронних органів загиблі будуть поховані на цвинтарі нашого селища. Як віруючі християни віддамо шану людям, які загинули далеко від рідного краю. Не з добра вони перебували у неблизькій дорозі", - зазначив він.
Чин відспівування відбудеться в Храмі Віри, Надії, Любові та їх матері Софії 30 травня о 12.00 годині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
У ДТП загинули жителі міста Єнакієве, що на Донеччині, - Лабудько Віктор Станіславович, 1958 р.н. та Лабудько Валентина Григорівна, 1959 р.н.
Як повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк, на жаль, рідних та знайомих не вдалося відшукати.
«За рішенням правоохоронних органів загиблі будуть поховані на цвинтарі нашого селища. Як віруючі християни віддамо шану людям, які загинули далеко від рідного краю. Не з добра вони перебували у неблизькій дорозі", - зазначив він.
Чин відспівування відбудеться в Храмі Віри, Надії, Любові та їх матері Софії 30 травня о 12.00 годині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині поховають сім'ю з Донеччини, яка загинула у жахливій автокатастрофі
Сьогодні, 09:40
У москві безпілотники врізалися у дві багатоповерхівки, – росЗМІ
Сьогодні, 09:23
Курс валют у Луцьку 30 травня
Сьогодні, 09:12
На війні загинув Герой з Волині Петро Коваль
Сьогодні, 09:08
Скільки солдат і техніки росія втратила за минулу добу
Сьогодні, 08:59
Медіа