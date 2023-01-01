У Луцьку під колеса легковика потрапив 14-річний хлопець на самокаті

У Луцьку під колеса легковика потрапив 14-річний хлопець на самокаті
Пригода трапилася учора ввечері, 29 травня, на проспекті Соборності у Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

24-річний лучанин при в’їзді на прибудинкову територію автомобілем Volkswagen Passat, здійснив наїзд на 14-річного школяра, який рухався електросамокатом по велосипедній доріжці.

Внаслідок автопригоди хлопець отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

Автомобіль та самокат поліцейські вилучили.
У Луцьку під колеса легковика потрапив 14-річний хлопець на самокаті

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

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Теги: Луцьк, ДТП, хлопець
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