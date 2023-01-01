У Луцьку під колеса легковика потрапив 14-річний хлопець на самокаті





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



24-річний лучанин при в’їзді на прибудинкову територію автомобілем Volkswagen Passat, здійснив наїзд на 14-річного школяра, який рухався електросамокатом по велосипедній доріжці.



Внаслідок автопригоди хлопець отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.



Автомобіль та самокат поліцейські вилучили.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пригода трапилася учора ввечері, 29 травня, на проспекті Соборності у Луцьку.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.24-річний лучанин при в’їзді на прибудинкову територію автомобілем Volkswagen Passat, здійснив наїзд на 14-річного школяра, який рухався електросамокатом по велосипедній доріжці.Внаслідок автопригоди хлопець отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.Автомобіль та самокат поліцейські вилучили.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.

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