Годину-дві чекають маршрутку: у дачників поблизу Луцька – проблема з доїздом. ВІДЕО





Ця маршрутка здійснює вісім рейсів щодня, – розповів Степан Черкавський.



Цієї кількості рейсів недостатньо, каже Степан Черкавський, адже інтервал руху цього автобуса до двох годин і людям доводиться чекати проміжних маршруток.



"Для такого масиву, який має 2 тисячі ділянок і серед них, тут проживає до півтори сотні людей постійно, додалися переселенці, молодих сімей багато, які відправляють дітей у дитсадок, школи. Ми лишені якісного забезпечення транспортом", – каже чоловік.



Що кажуть дачники про доїзд у Промінь



Дачу в садівничому товаристві "Промінь" має пенсіонерка Ольга Кондрашова. В обідню пору 29 травня жінка поралася на городі. Говорить: поспішає на маршрутку, бо якщо запізниться, то не буде чим доїхати додому в Луцьк та ще й дорого.



"25 гривень для пенсіонера в одну сторону, а коли їде сім’я – це 100 гривень. Ми з чоловіком іноді ідемо на дизель, бо пенсіонерам безплатно. На дизель не зовсім зручно, бо ми живемо в районі 33 мікрорайону у Луцьку, бо нам зручно на маршрутці. І знову ж таки все впирається в оплату", – сказала лучанка.



Раніше до дачного масиву курсувала міська маршрутка № 4, розповіла дачниця Людмила. Каже: зараз людям складно діставатися міста.



"Колись було дуже добре, коли ходила маршрутка 4. А тепер я не знаю. Їдемо попутками, коли таксі беремо, якщо більша сумка, а так 201-шу буду чекати, доїду до Полонки, пересяду і поїду дев'яткою", – сказала жінка.



29 травня на один із рейсів автобуса № 201 не всі люди, які чекали на зупинці, змогли сісти у маршрутку через переповненість.



Зі слів дачниці Зінаїди Романюк, графік автобуса знає, тому виходить на зупинку за 30-4- хвилин, аби зайняти чергу і втрапити на рейс.



"Маршрутки ходять рідко, хотілося б щоб частіше ходили. Люди втомлені чекають по годині, по дві поки маршрутка приїде. Я йду за пів години, 40 хвилин. Буває, що останні не заходять, бо повний автобус", – сказала жінка.



Дачниця Євгенія Ракович зазначила: маршруток для села і масиву недостатньо.



"Маршруток недостатньо. Треба, аби маршрутки ходили по місту і до дач. Я живу на ДПЗ, то раніше маршрутка № 4 ходила. Зараз доводиться двома транспортами добиратися. Зараз той маршрут зняли", – каже пенсіонерка.



На дачний масив курсуватиме додатковий автобус



Члени садівничого товариства звернулися у Луцьку міську раду для поновлення маршруту № 4, але їм відмовили, – зазначив голова правління садівничого товариства "Промінь" Степан Черкавський. Згодом, каже, люди звернулися в обласну військову адміністрацію, де їм погодили додаткову маршрутку № 201А.



Як розповів керівник відділу транспорту адміністрації Назар Романюк, із перевізником укладений договір і він мав би виїхати в рейс із 29 травня.



"З цього понеділка він був би вже зобов’язаний виїжджати. Підніматимемо це питання і впливатимемо на цей процес, щоб він виїхав. Виїдьте одним автобусом, а якщо буде доцільність, добавимо два-три", – сказав посадовець.



Одна додаткова маршрутка № 201А курсуватиме із залізничного вокзалу в Луцьку до села Промінь і виконуватиме сім рейсів щодня, – розповів телефоном приватний перевізник Ігор Остимчук.



З його слів, 29 травня автобус на маршрут не виїхав через те, що триває процедура погодження схеми руху в патрульній поліції. Їздитиме маршрутка найближчими днями.



"Вони погоджують і ми виїжджаємо. В кількості один автобус, оскільки в договорі нам підписали один автобус. Ми хотіли чотири, а вони нам погодили тільки один. То будуть їздити автобус "Богдан", колишні ЄВРО-2. 22 сидячих місця, а 40 повна пасажиромісткість", – додав перевізник.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На одній із зупинок садівничого товариства "Промінь" Луцького району збираються дачники. Люди приходять на зупинку, аби зайняти чергу на автобус № 201.Ця маршрутка здійснює вісім рейсів щодня, – розповів Суспільному голова правління садівничого товариства "Промінь"Цієї кількості рейсів недостатньо, каже Степан Черкавський, адже інтервал руху цього автобуса до двох годин і людям доводиться чекати проміжних маршруток."Для такого масиву, який має 2 тисячі ділянок і серед них, тут проживає до півтори сотні людей постійно, додалися переселенці, молодих сімей багато, які відправляють дітей у дитсадок, школи. Ми лишені якісного забезпечення транспортом", – каже чоловік.Дачу в садівничому товаристві "Промінь" має пенсіонерка. В обідню пору 29 травня жінка поралася на городі. Говорить: поспішає на маршрутку, бо якщо запізниться, то не буде чим доїхати додому в Луцьк та ще й дорого."25 гривень для пенсіонера в одну сторону, а коли їде сім’я – це 100 гривень. Ми з чоловіком іноді ідемо на дизель, бо пенсіонерам безплатно. На дизель не зовсім зручно, бо ми живемо в районі 33 мікрорайону у Луцьку, бо нам зручно на маршрутці. І знову ж таки все впирається в оплату", – сказала лучанка.Раніше до дачного масиву курсувала міська маршрутка № 4, розповіла дачниця. Каже: зараз людям складно діставатися міста."Колись було дуже добре, коли ходила маршрутка 4. А тепер я не знаю. Їдемо попутками, коли таксі беремо, якщо більша сумка, а так 201-шу буду чекати, доїду до Полонки, пересяду і поїду дев'яткою", – сказала жінка.29 травня на один із рейсів автобуса № 201 не всі люди, які чекали на зупинці, змогли сісти у маршрутку через переповненість.Зі слів дачниці, графік автобуса знає, тому виходить на зупинку за 30-4- хвилин, аби зайняти чергу і втрапити на рейс."Маршрутки ходять рідко, хотілося б щоб частіше ходили. Люди втомлені чекають по годині, по дві поки маршрутка приїде. Я йду за пів години, 40 хвилин. Буває, що останні не заходять, бо повний автобус", – сказала жінка.Дачницязазначила: маршруток для села і масиву недостатньо."Маршруток недостатньо. Треба, аби маршрутки ходили по місту і до дач. Я живу на ДПЗ, то раніше маршрутка № 4 ходила. Зараз доводиться двома транспортами добиратися. Зараз той маршрут зняли", – каже пенсіонерка.Члени садівничого товариства звернулися у Луцьку міську раду для поновлення маршруту № 4, але їм відмовили, – зазначив голова правління садівничого товариства "Промінь" Степан Черкавський. Згодом, каже, люди звернулися в обласну військову адміністрацію, де їм погодили додаткову маршрутку № 201А.Як розповів керівник відділу транспорту адміністрації, із перевізником укладений договір і він мав би виїхати в рейс із 29 травня."З цього понеділка він був би вже зобов’язаний виїжджати. Підніматимемо це питання і впливатимемо на цей процес, щоб він виїхав. Виїдьте одним автобусом, а якщо буде доцільність, добавимо два-три", – сказав посадовець.Одна додаткова маршрутка № 201А курсуватиме із залізничного вокзалу в Луцьку до села Промінь і виконуватиме сім рейсів щодня, – розповів телефоном приватний перевізникЗ його слів, 29 травня автобус на маршрут не виїхав через те, що триває процедура погодження схеми руху в патрульній поліції. Їздитиме маршрутка найближчими днями."Вони погоджують і ми виїжджаємо. В кількості один автобус, оскільки в договорі нам підписали один автобус. Ми хотіли чотири, а вони нам погодили тільки один. То будуть їздити автобус "Богдан", колишні ЄВРО-2. 22 сидячих місця, а 40 повна пасажиромісткість", – додав перевізник.

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