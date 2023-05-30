Скільки солдат і техніки росія втратила за минулу добу
Сьогодні, 08:59
Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії рф на території України станом на ранок вівторка, 30 травня.
Загальні бойові втрати противника станом на 30.05.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 207440 (+410) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3802 (+1) од,
бойових броньованих машин ‒ 7469 (+2) од,
артилерійських систем – 3445 (+10) од,
РСЗВ – 575 (+0) од,
засоби ППО ‒ 332 (+1) од,
літаків – 313 (+0) од,
гелікоптерів – 298 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3092 (+38),
крилаті ракети ‒ 1107 (+51),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 6219 (+12) од,
спеціальна техніка ‒ 454 (+1).
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Загальні бойові втрати противника станом на 30.05.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 207440 (+410) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3802 (+1) од,
бойових броньованих машин ‒ 7469 (+2) од,
артилерійських систем – 3445 (+10) од,
РСЗВ – 575 (+0) од,
засоби ППО ‒ 332 (+1) од,
літаків – 313 (+0) од,
гелікоптерів – 298 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3092 (+38),
крилаті ракети ‒ 1107 (+51),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 6219 (+12) од,
спеціальна техніка ‒ 454 (+1).
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