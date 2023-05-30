Скільки солдат і техніки росія втратила за минулу добу





Загальні бойові втрати противника станом на 30.05.23 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 207440 (+410) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3802 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 7469 (+2) од,

артилерійських систем – 3445 (+10) од,

РСЗВ – 575 (+0) од,

засоби ППО ‒ 332 (+1) од,

літаків – 313 (+0) од,

гелікоптерів – 298 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3092 (+38),

крилаті ракети ‒ 1107 (+51),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6219 (+12) од,

спеціальна техніка ‒ 454 (+1).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії рф на території України станом на ранок вівторка, 30 травня.Загальні бойові втрати противника станом на 30.05.23 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 207440 (+410) осіб ліквідовано,танків ‒ 3802 (+1) од,бойових броньованих машин ‒ 7469 (+2) од,артилерійських систем – 3445 (+10) од,РСЗВ – 575 (+0) од,засоби ППО ‒ 332 (+1) од,літаків – 313 (+0) од,гелікоптерів – 298 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3092 (+38),крилаті ракети ‒ 1107 (+51),кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 6219 (+12) од,спеціальна техніка ‒ 454 (+1).

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