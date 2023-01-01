Нічна атака на Київ: знищено 20 «шахедів», уламки влучили у багатоповерхівку, одна людина загинула

Нічна атака на Київ: знищено 20 «шахедів», уламки влучили у багатоповерхівку, одна людина загинула
У ніч на 30 травня окупаційні війська вкотре атакували Україну іранськими ударними безпілотниками «Shahed-136/131». Це була вже третя атака за добу на Київ і сімнадцята - з початку травня. У повітряному просторі столиці України було знищено понад 20 безпілотників,

Загалом із Півночі та Півдня зафіксовано пуски 31 дрона-камікадзе, – повідомили в Командуванні Повітряних сил України.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій показали наслідки атаки росіян по Києву у ніч проти 30 травня. Відповідне фото опублікувала прес-служба ДСНС.

Судячи з фото, на них можна побачити наслідки падіння уламків ворожого БПЛА на багатоповерхівку в Голосіївському районі.

Там розпочалася пожежа на останніх двох поверхах, евакуйовано понад 20 мешканців.

Одна людина загинула, ще троє отримали поранення. Зруйновано перекриття між поверхами.

Натомість очільник поліції Київщини Андрій Небитов показав наслідки нічної атаки і повідомив про 4 потерпілих від осколкових поранень в області.

"Маємо вже понад 50 повідомлень від громадян про пошкодження будинків, квартир, офісних приміщень, магазинів, гаражів і автівок. На жаль, маємо 4 потерпілих від осколкових поранень", - зауважив він.

Нічна атака на Київ: знищено 20 «шахедів», уламки влучили у багатоповерхівку, одна людина загинула


Нічна атака на Київ: знищено 20 «шахедів», уламки влучили у багатоповерхівку, одна людина загинула


Нічна атака на Київ: знищено 20 «шахедів», уламки влучили у багатоповерхівку, одна людина загинула

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Теги: шахеди, Київ
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